Η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη τους θανάτους τεσσάρων Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένου υπόπτου για επίθεση και καταζητούμενου από το Ισραήλ, σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κοντά στη Ραμάλα, νέο επεισόδιο που προστίθεται στην ατελείωτη σειρά παρόμοιων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, με φόντο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, ό,τι απέμεινε, μετά την ισραηλινή επίθεση, από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Παλαιστίνιοι).

Σε λακωνική ανακοίνωσή του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία έχει την έδρα της στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ανακοίνωσε τους θανάτους των τεσσάρων Παλαιστινίων από «πυρά της κατοχής» (σ.σ. του Ισραήλ) στο Κφαρ Νιάμα, χωριό βορειοδυτικά της Ραμάλας.

Zionist forces assassinated 4 #Palestinians in the village of Kafr Ni’ma, west of Ramallah, and are holding their bodies. The victims have been identified as Muhammad Raslan Abdo, Muhammad Jaber Abdo, Waseem Abu Adi, and Rushdi Ataya. #GazaHolocaust #AllEyesOnRafah pic.twitter.com/ilswdyceHY

Αντιδρώντας, το κόμμα Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, ανακοίνωσε «γενική απεργία» σήμερα στον τομέα της Ραμάλας σ’ ένδειξη καταδίκης των «δολοφονιών» αυτών και ότι προγραμματισμένη διαδήλωση σ’ ένδειξη υποστήριξης παλαιστίνιων φυλακισμένων θα γίνει κανονικά.

Ο ένας από τους τέσσερις νεκρούς φέρεται να είχε επιτεθεί μερικές ώρες νωρίτερα σε αυθαίρετο οικισμό, στον Σντε Εφράιμ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.

Δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού αναπτύχθηκαν στο Κφαρ Νιάμα για «να συλλάβουν έναν από τους τρομοκράτες που διέπραξαν επίθεση εναντίον Εβραίων και πυρπόλησαν λυόμενη κατοικία στο αγρόκτημα Σντε Εφράιμ», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία.

❗️Angry chants at the site of the assassination of the four young men by the IOF in the town of Kafr Ni’ma, west of Ramallah. pic.twitter.com/ZSslqMYUNW

