«Αμαχη» σκοτώθηκε και άλλοι τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται παρά για πρώτο, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον σπιτιού» στην Τζανάτα, μικρή πόλη στον νομό της Τύρου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της «άμαχη» και να τραυματιστούν «άλλοι επτά άμαχοι».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει απευθύνει έκκληση για αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, επισημαίνοντας ότι ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Οστιν, έθιξε το ζήτημα σε επικοινωνία που είχε την Τρίτη με τον ισραηλινό ομόλογό του.

«Δεν θέλουμε να δούμε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Θέλουμε να δούμε αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», τόνισε η εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου, Σαμπρίνα Σινγκ, σε συνέντευξη Τύπου.

BREAKING🚨: Israel just bombed Lebanon, a residential building full of civilians. They are doing what they did in Gaza. pic.twitter.com/0Azzzf5LOI

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) June 13, 2024