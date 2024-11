Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι στρατεύματα της Βόρειας Κορέας ενεπλάκησαν σε μάχη στο Κουρσκ για πρώτη φορά

Στρατεύματα της Βόρειας Κορέας ενεπλάκησαν τις προηγούμενες ημέρες σε μάχη στην ρωσική περιοχή Κουρσκ, για πρώτη φορά, δήλωσαν σήμερα δύο αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ στο Reuters.

Ένας από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι έλαβαν μέρος σε μάχη στις 4 Νοεμβρίου. Οι αξιωματούχοι δεν ανέφεραν αν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις υπέστησαν απώλειες και δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπλοκή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

North Korean troops reportedly engage in combat in Russia’s Kursk for the first time, according to U.S. officials. pic.twitter.com/D4P9PfNwWN

— Globe News Stream (@GlobeNewsStream) November 6, 2024