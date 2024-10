Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέους περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία, εάν η Βόρεια Κορέα εισέλθει στον πόλεμο, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο, την ώρα που το ΝΑΤΟ λέει ότι Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Η ανάπτυξη βορειοκορεατικών δυνάμεων ενδέχεται να είναι μια ένδειξη του πώς ελπίζει η Ρωσία να αντισταθμίσει τις αυξανόμενες απώλειές της στο πεδίο της μάχης και να συνεχίσει να σημειώνει αργά, σταθερά κέρδη στην ανατολική Ουκρανία.

