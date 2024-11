Η Ελλάδα στην 43η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Drumroll

Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Modi - Three Days on the Wing of Madness» που σκηνοθετεί ο Τζόνι Ντεπ

Το σκηνοθετικό εγχείρημα του Τζόνι Ντεπ, «Modi - Three Days on the Wing of Madness», θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2025.