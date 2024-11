Ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα στο φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mayadeen ότι η Τεχεράνη είναι πιθανό να αυξήσει το βεληνεκές των βαλλιστικών πυραύλων της.

Ο Χαραζί άφησε επίσης να εννοηθεί ότι το ιρανικό πυρηνικό δόγμα μπορεί να αλλάξει αν η χώρα βρεθεί αντιμέτωπη με υπαρξιακή απειλή.

Ο σύμβουλος του Χαμενεΐ έχει υπάρξει υπουργός Εξωτερικών στο Ιράν.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Kamal Kharazi, Former Minister of Foreign Affairs of Iran:

«We now have the technical capabilities needed to produce nuclear weapons.

Iran’s leader Khamenei’s ban is the only thing preventing this.» pic.twitter.com/ETPqBjICLb

— Voice From The East (@EastVoiceSpeaks) November 1, 2024