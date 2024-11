Η απίθανη ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη σκισμένη φανέλα του «ήρωα» Φαλ (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε «κατά κράτος» την Μπαρτσελόνα με 95-74 για την 7η αγωνιστική της Euroleague, με τον κόσμο στο ΣΕΦ να παρακολουθεί την εκπληκτική εμφάνιση των παικτών του Μπαρτζώκα αλλά και με ένα ασυνήθιστο περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σε αυτό συμμετείχαν οι Μουσταφά Φαλ και Μπίλι Ερνανγκόμεθ.

Πιο συγκεκριμενα, ο σέντερ των Καταλανών να έσκισε τη φανέλα του θηριώδους Γάλλου στην προσπάθειά του να τον ανακόψει και το «5αρι» των ερυθρολεύκων να γίνεται.. viral.

Από την πλευρά του ο Ολυμπιακός άρπαξε την ευκαιρία να… «παίξει» με τη συγκεκριμένη φάση και μαζί με την εταιρία που ντύνει τους Πειραιώτες, ανάρτησε μια φωτογραφία του Φαλ και έγραψε.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Made for warriors who never Fall», δηλαδή «φτιαγμένοι για ήρωες που δεν πέφτουν ποτέ».