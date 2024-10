Τριήμερο πένθος για τους 95 νεκρούς από τις πλημμύρες στην Ισπανία - Αγωνία για τους δεκάδες αγνοούμενους

Η Ισπανία μετρά τις πληγές της, μετά τη θεομηνία που προκάλεσε τις φονικότερες πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες στη χώρα. Περισσότεροι από 95 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί είναι αυτοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι με τις Αρχές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό αγνοουμένων, τροφοδοτώντας τους φόβους για αύξηση του αριθμού των θυμάτων.

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε στην κρατική τηλεόραση TVE ότι 92 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια, η οποία είναι η περιοχή που υπέστη το χειρότερο πλήγμα. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στη γειτονική Καστίγια-Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια του Στρατού δίνουν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, όπου το νερό κατά τόπους ξεπερνά τα τρία μέτρα.

Από τους ορμητικούς χειμάρρους που σχηματίστηκαν μέσα σε λίγη ώρα έχουν γκρεμιστεί σπίτια, δρόμοι και γέφυρες, ενώ έχουν διακοπεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες.

Καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό των δεκάδων αγνοουμένων, οι οδηγοί καλούνταν να μείνουν μακριά από τους δρόμους και τα φουσκωμένα ποτάμια, εν μέσω προειδοποιήσεων ότι η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει.

Οι αρχές της Βαλένθια κάλεσαν τους πολίτες να μείνουν μακριά από τους πλημμυρισμένους ή αποκομμένους δρόμους, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χρειάζονται πρόσβαση και ότι θα μπορούσαν να συσσωρευτούν περισσότερα νερά από τις πλημμύρες.

Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες από τις μονάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της Ισπανίας αναπτύχθηκαν στις κατεστραμμένες περιοχές. Η κεντρική κυβέρνηση έστειλε επίσης εννέα ιατροδικαστές στη Βαλένθια για να βοηθήσουν στο έργο της ταυτοποίησης των πτωμάτων.

Κάποιοι διασώθηκαν με τη βοήθεια ελικοπτέρων, ανάμεσά τους μικρά παιδιά. Χρησιμοποιώντας σωσίβιες λέμβους, διασώστες απομάκρυναν εκατοντάδες ανθρώπους από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους, ενώ σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να φθάσουν αποκλεισμένες περιοχές.

Spanish firefighters rescue drivers from floodwaters after Spain's meteorological agency put the Valencia region under the highest red alert for extreme rainfalls.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές έφθασαν σε ποσότητα ενός έτους μέσα σε μόλις οκτώ ώρες, πλημμύρισαν πόλεις όπως τη Βαλένθια και τη Μάλαγα, με τους κατοίκους να παγιδεύονται «σαν τα ποντίκια» στα σπίτια τους και τα αυτοκίνητά τους, όσο η στάθμη του νερού ανέβαινε.

Χείμαρροι παρέσυραν αυτοκίνητα ενώ σπίτια εξαφανίστηκαν κάτω από το νερό.

Εικόνες στην ισπανική τηλεόραση έδειχναν ταραχώδη, λασπώδη νερά να διασχίζουν την πόλη Λετούρ στην ανατολική επαρχία Αλμπαθέτε την Τρίτη, παρασύροντας αυτοκίνητα στους δρόμους της.

Aerial footage courtesy of the CNP reveals the devastating aftermath of yesterday's historic flash flooding event in Valencia province, Spain. Damage looks more like a war zone or tsunami than flooding. The death toll has now surpassed 70 and continues to rise.

