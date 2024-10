Ανθρώπινος πόνος, λάσπες, άμορφες μάζες σιδηρικών, καταστροφές. Η νότια Ισπανία μετρά τις πληγές της μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν τις φονικότερες πλημμύρες της χώρας εδώ και τρεις δεκαετίες, εξαπολύοντας χείμαρρους νερού που σάρωσαν στο πέρασμά τους πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά, εγκλωβίζοντας ανθρώπους στα σπίτια τους, ρίχνοντας δέντρα και αποκόπτοντας δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν διακοπές ρεύματος που επηρέασαν 115.000 ανθρώπους.

Ώρες μετά την καταιγίδα του αιώνα -για την Ισπανία- οι αρχές της χώρας συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση που δεν κρίνεται απαραίτητη και να μείνουν σπίτι. Τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια του στρατού και της αστυνομίας δίνουν μάχη με τον χρόνο για να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές όπου το νερό κατά τόπους ξεπερνά τα 3 μέτρα ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων αγνοουμένων.

Το φονικό πέρασμα της κακοκαιρία αφήνει πίσω τουλάχιστον 92 νεκρούς στη Βαλένθια και έναν νεκρό στην Κουένκα, έναν στην Αλμπαθέτε και έναν στη Μάλαγα.

Δεκάδες είναι τα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στις πλημμυρισμένες περιοχές ενώ μερικοί από αυτούς φαίνεται να κρέμονται από δέντρα για να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, το κέντρο συντονισμού έκτακτης ανάγκης καλούσε τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Περισσότεροι από 1.000 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στις κατεστραμμένες περιοχές. Η κεντρική κυβέρνηση έστειλε επίσης εννέα ιατροδικαστές στη Βαλένθια για να βοηθήσουν στο έργο της ταυτοποίησης των πτωμάτων.

Η έντονη βροχόπτωση αποδίδεται σε ένα φαινόμενο γνωστό ως «ψυχρή σταγόνα» το οποίο συμβαίνει όταν κρύος αέρας κινείται πάνω από τα θερμά νερά της Μεσογείου. Αυτό δημιουργεί ατμοσφαιρική αστάθεια, προκαλώντας την ταχεία άνοδο του θερμού, κορεσμένου αέρα, οδηγώντας σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Οι επιστήμονες λένε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι καταιγίδες, γίνονται πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Τις απόκοσμες εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία κλήθηκε να σχολιάσει Έλληνας κάτοικος που ζει στην περιοχή. Ο Παναγιώτης Τσιγάρας, μίλησε στον Νίκο Ευαγγελάτο και στο Live News για τις σκηνές αποκάλυψης που έζησε: «Η Βαλένθια αυτή τη στιγμή είναι κομμένη σε δύο μέρη. Εγώ ζω στα βόρεια προάστια, που σωθήκαμε. Τα νότια προάστια είναι αυτά που έχουν πάθει την πιο μεγάλη ζημιά», ανέφερε αρχικά, σοκαρισμένος από το μέγεθος της καταστροφής.

«Η μισή πόλη, γύρω στους 700 χιλιάδες κατοίκους είναι εγκλωβισμένοι. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε στα νότια προάστια. Εκεί έχει αστυνομία και στρατό, καθώς αυτή την στιγμή βγάζουν πτώματα, το ένα πίσω από το άλλο», είπε.

Περιγράφωντας με γλαφυρό τρόπο το απίστευτο μέγεθος της καταστροφής, συμπλήρωσε: «Είναι σαν να έφτανε στην πόλη της Θεσσαλονίκης 3 μέτρα το νερό. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει ξανά τέτοιο πράγμα στην Ευρώπη. Έσπασαν όλα τα φράγματα».

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κάλεσε σε ενότητα, αλληλεγγύη και επαγρύπνηση. «Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε την επαγρύπνησή μας, διότι το καιρικό μέτωπο εξακολουθεί να σπέρνει τον όλεθρο και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό το καταστροφικό επεισόδιο έχει τελειώσει», είπε.

«Εξακολουθούν να ισχύουν προειδοποιήσεις για τον καιρό στην Ανδαλουσία, τη Βαλένθια, την Αραγονία, την Καταλονία, την Εξτρεμαδούρα, τη Ναβάρα, τη Λα Ριόχα και τη Θέουτα. Γι’ αυτό ζητώ από τους κατοίκους αυτών των περιοχών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: να μένουν μακριά από τους δρόμους, να αποφεύγουν να ταξιδεύουν κοντά σε χαράδρες, όχθες και κοίτες ποταμών και να λαμβάνουν υπόψη τους τις συμβουλές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και της αστυνομίας. Κανείς δεν πρέπει να θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο» συμπλήρωσε.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος που θα διαρκέσει από την 31η Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί την Πέμπτη στις πληγείσες περιοχές.

Με αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες, ο Θοδωρής Κολυδάς, Διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8, είπε πως «είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση» και εκτίμησε πως «ανάλογα γεγονότα θα συνεχίσουν να συμβαίνουν πάντοτε στη Μεσόγειο και βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι ειδικά αυτή την περίοδο παρουσιάζονται αρκετά υψηλές θερμοκρασίες στη θάλασσα, είναι δηλαδή πιο ευνοϊκές θα λέγαμε, οι συνθήκες για να εκδηλωθούν αυτά τα έντονα φαινόμενα».

Η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου αναφερόμενη (ΕΡΤ) στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Ισπανία, ειδικά στη Βαλένθια, είπε πως «καταγράφηκαν περίπου 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα σε μόλις οκτώ ώρες» υπογραμμίζοντας τη μοναδικότητα και σφοδρότητα των φαινομένων.

Το μεγάλο υδάτινο φορτίο που κατέπεσε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν άφησε περιθώρια για άμεση απορρόφηση ή διαφυγή των υδάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση αιφνίδιων πλημμυρών, πρόσθεσε η κ. Ζιακοπούλου.

Αναλύοντας τα αίτια των φαινομένων, υποστήριξε: «Η Ευρώπη βιώνει μια μπλοκαρισμένη κυκλοφορία, όπου χαμηλά βαρομετρικά σταματούν να κινούνται, με αποτέλεσμα να καθηλώνονται πάνω από συγκεκριμένες περιοχές και να προκαλούν ακραία καιρικά φαινόμενα». Στη συγκεκριμένη περίπτωση, «η συνδυασμένη δράση του ψυχρού αέρα στην ατμόσφαιρα με τη θερμότητα των μεσογειακών υδάτων ενίσχυσε την εκρηκτική αστάθεια, που οδήγησε στις έντονες βροχοπτώσεις στη Βαλένθια και άλλες περιοχές».

