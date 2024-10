«The Most Wonderful Time Of The Year» με τον Γιώργο Περρή στο Θέατρο Παλλάς

Μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, η γιορτινή ατζέντα έχει ένα μόνο ραντεβού: O Γιώργος Περρής ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, φέρνοντας την πιο ωραία εποχή του χρόνου σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και λάμψη! Εκλεκτές καλεσμένες του οι Puppini Sisters, το μοναδικό φωνητικό τρίο με ρετρό ήχο από την Αγγλία!

Με την αξεπέραστη φωνή και τη διεθνή του ακτινοβολία, ο Γιώργος Περρής φέρνει στο Παλλάς ένα πρόγραμμα γεμάτο χαρά και ανάταση για μικρούς και μεγάλους.

Στις αποσκευές του κρατάει τον Χριστουγεννιάτικο του δίσκο «The Most Wonderful Time Of The Year!» που σκαρφάλωσε στις κορυφές των charts σε πάνω από 20 χώρες πέρσι και τον έφερε στα Billboards της Times Square στην Νέα Υόρκη, αλλά και τραγούδια από αγαπημένα μιούζικαλ, κλασικές ταινίες του Hollywood, gospel μελωδίες και κάποιες εκπλήξεις από το προσωπικό του ρεπερτόριο.

Δίνοντας το έναυσμα για την εκκίνηση της γιορτινής περιόδου, ο καταξιωμένος καλλιτέχνης προσκαλεί στην Αθήνα τις Puppini Sisters, γνωστές από τη συνεργασία τους στο “Jingle Bells” με τον Michael Bublé που έγινε viral διεθνώς αλλά και τις σόλο εμφανίσεις τους στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Μαζί θα ξεδιπλώσουν έναν μουσικό διάλογο γεμάτο χαρά και ενθουσιασμό, αλλά και την αστερόσκονη του swing και της εποχής του art deco.

Στην παράσταση συμμετέχει και ο νεαρός βιολονίστας Ιωάννης Νίκολης σε δύο ντουέτα έκπληξη για φωνή και βιολί.

Έχοντας δημιουργήσει μία μοναδική σχέση με το κοινό του μέσα από τις ιστορίες που μοιράζεται και το χιούμορ του, ο Γιώργος Περρής είναι πανέτοιμος να υπογράψει μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη!

Με σύνθημα το The Most Wonderful Time Of The Year! o Γιώργος Περρής μας περιμένει στο Θέατρο Παλλάς στις 18 Δεκεμβρίου για να ξεκινήσουμε μαζί την εποχή της χαράς και της γιορτής!