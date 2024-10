Η όμορφη ανάρτηση της Premier League για Εθνική και Μπάλντοκ

Η Premier League τοποθετήθηκε μέσω των social media για τα όσα συνέβησαν χθες βράδυ (10/10) στο «Γουέμπλεϊ».

Το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο ασχολήθηκε με την ιστορική νίκη της Εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Αγγλία και την αφιέρωση της επιτυχίας στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

«Για τον Γιώργο

Ο σκόρερ Βαγγέλης Παυλίδης δήλωσε ότι οι παίκτες της Ελλάδας «έδωσαν τα πάντα για τον Γιώργο και την οικογένειά του» καθώς νίκησαν την Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία τους, μόλις μια μέρα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, πρώην αμυντικού της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και διεθνή.»

— Premier League (@premierleague) October 11, 2024