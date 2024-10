Απαρηγόρητος ο Χέντερσον: Καθόταν μόνος στην ενός λεπτού σιγή για τον Μπάλντοκ (vid)

Το υπό κανονικές συνθήκες επικό διπλό που έκανε η Εθνική μας ομάδα στο Γουέμπλεϊ, επισκιάστηκε από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά.

Το «φευγιό» του συγκλόνισε τους Έλληνες, αλλά και τους Άγγλους, καθώς και ο ίδιος ήταν κατά το ήμισυ και από τις δυο χώρες.

Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, έγινε το ελάχιστο, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, κατά την οποία η σιωπή ήταν εκκωφαντική.

Ο Ντιν Χέντερσον που υπήρξε συμπαίκτης του Μπάλντοκ στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ απομακρύνθηκε εκέινη τη στιγμή από όλους τους υπόλοιπους στον αγγλικό πάγκο και στάθηκε μόνος του, ιδιαίτερα στεναχωρημένος και λυπημένος από τον θάνατο του πρώην συμπαίκτη του.

Dean Henderson stands alone on the touchline during the minute of silence for George Baldock before England vs Greece.

⚔️❤️#twitterblades #sufc pic.twitter.com/F8T6bpfOoN

— The Bladesman (@The_Bladesman) October 10, 2024