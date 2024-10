Πλήγμα στη Φενέρμπαχτσε πριν τον Ολυμπιακό – Ποιος τέθηκε νοκ-άουτ…

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης για Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσει τη μεγάλη μάχη της πρεμιέρας της EuroLeague κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα υποδεχτεί τους ερυθρόλευκους στην Πόλη και ο Λιθουανός προπονητής θα έχει μια πολύ σημαντική απώλεια από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο λόγος για τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δεν θα προλάβει να είναι έτοιμος για το αυριανό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο «Σάρας» θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεση του για την πρεμιέρα της Euroleague.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 23χρονος φόργουορντ στην περσινή διοργάνωση είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας στα τρίποντα (53.1%), πίσω μόνο από τον Άλεκ Πίτερς (53.5%) και μπροστά από τον τρίτο Νίκο Ρογκαβόπουλο (52.1%).

🚨🇹🇷INJURY REPORT

Tarik Biberović will miss the first Euroleague round, against Olympiacos BC Piraeus. The player has not yet recovered from the injury.#EuroLeague #Fenerbahçe #Eurolega #FenerbahceBeko #Olympiacos pic.twitter.com/j9uNOiAcRp

