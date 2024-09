Νέες πληροφορίες σχετικά με την εξόντωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα «έρχονται στο φως», λίγα 24ωρα μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του από την οργάνωση αλλά και από τον ισραηλινό στρατό.

Η ανάρτηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF):

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world. — Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024

Εχθές ο ισραηλινός δημοσιογράφος Amichai Stein —επικαλούμενος το αραβικό μέσο AlHadath— έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία του Νασράλα και πιο συγκεκριμένα στο πώς τον εντόπισε ο ισραηλινός στρατός στο καταφύγιό του.

Η αποκάλυψη έγινε μέσω ανάρτησης στο X όπου έγραψε: «Άνδρας που συναντήθηκε με τον Νασράλα είχε λερωμένο χέρι με μια ουσία που το Ισραήλ μπορούσε να εντοπίσει, κι έτσι εξακρίβωσε ότι ο Νασράλα βρισκόταν στο καταφύγιο».

Η ανάρτηση του δημοσιογράφου:

🚨 The Saudi @AlHadath: A man who met with Hezbollah’s Nasrallah smeared his hand with a substance that Israel could track, and thats how Israel verified Nasrallah was at the bunker https://t.co/L7lMAb90fq — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 29, 2024

Ανασύρθηκε η σορός

Η σορός του Χασάν Νασράλα ανασύρθηκε εχθές από το καταφύγιό του και μάλιστα «άθικτη» όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ενώ η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ το Σάββατο που επιβεβαίωσε τον θάνατο του Νασράλα δεν ανέφερε πώς ακριβώς σκοτώθηκε, ούτε πότε θα γίνει η κηδεία του, δύο πηγές, είπαν στο Reuters, ότι το σώμα του δεν είχε άμεσα τραύματα και ότι φαίνεται πως η αιτία θανάτου ήταν αμβλύ τραύμα από τη δύναμη της έκρηξης.

Removing the bodies from Hezbollah Leader Hassan Nasrallah’s bunker in Dahiyeh, Beirut after Israeli airstrikes. Massive crater formed following airstrikes with about 85 bunker-buster bombs weighing between 2,000 pounds each, fired from IAF 69th Squadron F-15I jets. pic.twitter.com/ktjrVxcNx5 — Clash Report (@clashreport) September 29, 2024

Η βόμβα Mark 84 βάρους 900 κιλών

Η βόμβα που χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να σκοτώσει τον ηγέτη της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν ένα κατευθυνόμενο όπλο αμερικανικής κατασκευής, δήλωσε εχθές ένας αμερικανός γερουσιαστής.

Ο Μαρκ Κέλι, πρόεδρος της Υποεπιτροπής της Γερουσίας που είναι αρμόδια για την Πολεμική Αεροπορία, είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε μια βόμβα Mark 84 βάρους 900 κιλών, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η δήλωση αυτή είναι η πρώτη που κάνει Αμερικανός αξιωματούχος για το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.

«Βλέπουμε περισσότερη χρήση κατευθυνόμενων πυρομαχικών (Joint Direct Attack Munitions ή JDAM) και συνεχίζουμε να παρέχουμε αυτά τα όπλα», είπε ο Κέλι.

«Αυτή η βόμβα των 2.000 λιβρών (900 κιλά) που χρησιμοποιήθηκε, ήταν μια βόμβα της σειράς Mark 84, για να εξοντωθεί ο (Χασάν) Νασράλα», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξόντωσε τον Νασράλα με μια επίθεση στο κεντρικό αρχηγείο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού, αρνήθηκε όμως να σχολιάσει τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν στην επιχείρηση αυτή. Το Πεντάγωνο επίσης δεν έκανε κάποιο σχόλιο.

Τα JDAM μετατρέπουν σε κατευθυνόμενο όπλο τις απλές, μη κατευθυνόμενες βόμβες, χρησιμοποιώντας πτερύγια και ένα σύστημα καθοδήγησης GPS.