Ηνωμένα Έθνη, διχασμένος κόσμος

Κόκκινα μαγιό

Γιατί όλοι απογοητεύτηκαν από το νέο ντοκιμαντέρ για το Baywatch;

To «After Baywatch: Moment in the Sun», το ντοκιμαντέρ για την πολύ ειτυχημένη σειρά ναυαγοσωστών που φημίζεται για τα slow-mo πλάνα με τα λιγοστά μαγιό της παραλίας είναι περίεργα po-faced, είναι μια απογοήτευση. Τουλάχιστον αυτό λέει η Rebecca Nicholson στον Guardian.