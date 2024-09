Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η «Χβάλντιμιρ», η φάλαινα μπελούγκα που εντοπίστηκε νεκρή στα τέλη Αυγούστου στη Νορβηγία, σκοτώθηκε από πυρά, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική αστυνομία, σε αντίθεση με ό,τι είχαν ισχυριστεί δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τη ζωή και τον θάνατο του κήτους να συνεχίζει να αποτελεί πηγή σεναρίων κάθε φαντασίας.

Οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, η NOAH και One Whale, ανακοίνωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι κατέθεσαν καταγγελία στη νορβηγική αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η Χβάλντιμιρ σκοτώθηκε από πυρά.

Όμως η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της δεν σχετίζεται με ανθρώπινη δραστηριότητα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Norway police say the death of ‘Russian spy’ whale Hvaldimir was not caused by humans. The beluga whale, which was discovered with a harness strapped around its neck five years ago, was found dead last month https://t.co/3ELFmarZuh

— RTÉ News (@rtenews) September 9, 2024