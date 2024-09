Η Σελένα Γκόμεζ αποκάλυψε ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά

«Δυστυχώς αντιμετωπίζω αρκετά ιατρικά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τόσο τη ζωή μου όσο και του μωρού». Με τα παραπάνω λόγια, η Σελένα Γκόμεζ έκανε γνωστό για όλους ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά, μέσα από μια συγκινητική της συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair.

Η 32χρονη pop star, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για αυτό το θέμα, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της είναι να γίνει μητέρα έστω και με άλλους τρόπους. «Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι πρόθυμοι να βοηθήσουν μέσω της παρένθετης μητρότητας ή της υιοθεσίας, που είναι και τα δύο τεράστιες δυνατότητες για μένα» τόνισε η Σελένα Γκόμεζ, η οποία έχει περάσει ουκ ολίγα προβλήματα υγείας την τελευταία δεκαετία.

Selena Gomez reveals to Vanity Fair that she can’t carry children:

“I have a lot of medical issues that would put my life and the baby’s in jeopardy. That was something I had to grieve for a while.” pic.twitter.com/v6jSUEHO7K

