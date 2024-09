Τραμπ: Παρανοϊκό τέρας ο δράστης της επίθεση στο σχολείο

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε την Τετάρτη (4/9) «άρρωστο και παρανοϊκό τέρας» τον δράστη του περιστατικού με πυροβολισμούς σε ένα λύκειο νωρίτερα την ίδια ημέρα στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

«Αυτά τα λατρεμένα παιδιά μάς τα πήρε πολύ νωρίς ένα άρρωστο και παρανοϊκό τέρας», κατήγγειλε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές με ανάρτησή στο δίκτυό του, Truth Social.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «θρηνεί» για τον θάνατο αρκετών ανθρώπων μετά τους πυροβολισμούς σε λύκειο κοντά στην Ατλάντα και παράλληλα τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να δεχθούν ότι οι φονικοί πυροβολισμοί στα σχολεία της χώρας «γίνονται ο κανόνας».

«Αυτό που θα έπρεπε να ήταν μια χαρούμενη έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Γουίντερ της Τζόρτζια, μετατρέπεται σε μια φρικτή υπενθύμιση: η ένοπλη βία συνεχίζει να καταστρέφει τις ζωές των συμπολιτών μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλώντας εκ νέου το Κογκρέσο να δράσει, κυρίως απαγορεύοντας τα τουφέκια.

Ο Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ μίλησε για «ανείπωτη τραγωδία» μετά τους πυροβολισμούς που ερρίφθησαν σε λύκειο της Τζόρτζια.

«Είμαι συντετριμμένος για τις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την ανείπωτη τραγωδία», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, χωρίς να αναφέρει απολογισμό θυμάτων.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς.

Aerial footage of the active shooter scene at Apalachee High School in Barrow County, Georgia. Multiple shooters and injuries.#BreakingNews #shooting #Apalacheehighschool #Georgia pic.twitter.com/HrHvsUJLpX

— Breaking News (@TheNewsTrending) September 4, 2024