Σε τουλάχιστον τέσσερις αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός των ατόμων που έπεσαν νεκροί νωρίτερα σήμερα (04/09) σε σχολείο της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Εκτός από τους τέσσερις νεκρούς, υπάρχουν δεκάδες τραυματίες από τα πυρά στο Λύκειο Απαλάτσι στο Γουίντερ της Τζόρτζια, ανέφερε το δίκτυο επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Κάποιοι από τους τραυματίες δεν έχουν πυροβοληθεί αλλά τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, πρόσθεσε.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έφτασαν στο γυμνάσιο «Apalachee» στην κομητεία Μπάροου, σύμφωνα με τα ΜΜΕ.

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από διασώστες, σύμφωνα με το Fox 5 Atlanta, με βάση τις εικόνες του που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάροου.

Ο σερίφης Τζαντ Σμιθ δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, λέγοντας μόνο ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες».

Ένας εκπρόσωπος της Σχολικής Επιτροπής του Μπάροου είπε ότι η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και οι μαθητές αποχωρούν.

Το ABC News μετέδωσε τη μαρτυρία ενός μαθητή, του Σέρτζιο Καλντέρα, ο οποίος βρισκόταν στο εργαστήριο της χημείας όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Ο 17χρονος είπε ότι η καθηγήτρια άνοιξε την πόρτα και ένας άλλος καθηγητής έτρεξε να της πει να την κλείσει επειδή «υπάρχει ένας ένοπλος».

Ενώ μαθητές και καθηγητές κρύβονταν στην αίθουσα, κάποιος χτύπησε δυνατά την πόρτα και φώναξε πολλές φορές να την ανοίξουν. Όταν σταμάτησαν τα χτυπήματα ο Καλντέρα άκουσε κι άλλους πυροβολισμούς και κραυγές. Αργότερα οι μαθητές εκκένωσαν την τάξη και κατέφυγαν στο γήπεδο ποδοσφαίρου του σχολείου.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από ελικόπτερα τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν πολλά ασθενοφόρα έξω από το σχολικό συγκρότημα.

