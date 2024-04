Συναγερμός για πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ

Συναγερμός έχει σημάνει στο νοτιοανατολικό Ντάλας, ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς στο σχολείο Wilmer-Hutchins.

Όπως μεταδίδει το CBS, ένα άτομο φέρεται να έχει δεχτεί πυρά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της υγείας του.

Το Dallas ISD σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου είναι ασφαλείς, ενώ σε εφαρμογή έχει τεθεί το πρωτόκολλο ασφαλείας.

«Η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο για να διασφαλίσει ότι το σχολείο μας παραμένει ασφαλές», υπογραμμίζεται επίσης στο ίδιο tweet.

Οι αρχές καλούν τους γονείς να μην εισέρχονται στο σχολικό συγκρότημα, καθώς το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

All students and team members are safe at Wilmer-Hutchins High School as we have initiated our safety protocol. Police are on site to ensure our school remains secure. At this time, we ask for everyone to refrain from coming to the campus, as we limit access inside. @WHHighSchool — Dallas ISD (@dallasschools) April 12, 2024

Σε εναέρια πλάνα του CBS καταγράφονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, αλλά και ασθενοφόρα.

Ακόμη δεν είναι σαφές πόσα άτομα μπορεί να εμπλέκονται στο περιστατικό, ούτε υπάρχουν πληροφορίες για ένοπλο, αν και κάποια Μέσα κάνουν λόγο για μία σύλληψη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ από το σημείο

🚨🇺🇸BREAKING: SHOOTING AT DALLAS HIGH SCHOOL – 1 SHOT A reported shooting at Wilmer-Hutchins High School in Dallas prompted a swift response from multiple law enforcement agencies. Officials confirmed one person was shot. The suspect was apprehended shortly after the… pic.twitter.com/8Jul5KUd4p — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 12, 2024

UPDATE: @dallasisdpolice say one person is in custody and one student is injured in the shooting at Wilmer-Hutchins High School. pic.twitter.com/Tv53apAjsG — FOX 4 NEWS (@FOX4) April 12, 2024

Dallas ISD says all students and staff are safe following shooting at Wilmer-Hutchins High School in Texas. pic.twitter.com/XARTocw4QX — AZ Intel (@AZ_Intel_) April 12, 2024