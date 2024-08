«Οργασμικό Χάσμα»: Γιατί οι γυναίκες απολαμβάνουν λιγότερους οργασμούς σε σχέση με τους άνδρες;

Ποια καλύτερη αφορμή από την παγκόσμια μέρα οργασμού για μιλήσουμε για τη γυναικεία απόλαυση; Άλλωστε, ο οργασμός έχει ξεχωριστή θέση στη ζωή μας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές ευχαρίστησης. Είναι η κορύφωση της σεξουαλικής απόλαυσης και αυτή η κορύφωση γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Αυγούστου.

Σύμφωνα με έρευνα που έτρεξε το «Singles in America» σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και το Ινστιτούτο Κίνσεϊ, οι στρέιτ γυναίκες έχουν λιγότερους οργασμούς, – ενώ το «οργασμικό χάσμα» δεν φαίνεται να βελτιώνεται με την ηλικία. Η έρευνα έλαβε χώρο μεταξύ 24.000 ατόμων από 18 έως 100 ετών αναλογικά και μας αποκάλυψε πως οι άνδρες, ανεξαρτήτως του σεξουαλικού προσανατολισμού τους, απολαμβάνουν περισσότερους οργασμούς από τις γυναίκες, με ποσοστό που ανέρχεται στο 70% με 85% έναντι του 46% με 58% που αντιστοιχεί στον γυναικείο πληθυσμό. Ωστόσο, σε σχέση με τη γυναικεία απόλαυση, αυτή φαίνεται μεγαλύτερη συγκριτικά σε ομοφυλόφιλες και bisexual γυναίκες 35 με 49 ετών, σύμφωνα με τους New York Times.

«Θα χρειαστεί εκπαίδευση, ενδυνάμωση, αποδοχή των δονητών και των λιπαντικών, όπως και χρήση της λέξης «κλειτορίδα».

Η Δρ. Αμάντα Γκέζελμαν, μια από τις έρευνήτριες του Ινστιτούτου Κίνσεϊ, υποστηρίζει πως υπάρχουν στοιχεία που δέιχνουν ότι το «οργασμικό χάσμα» μειώνεται όσο οι γυναίκες αποκτούν αυτοπεποίθηση και μαθαίνουν τί τους αρέσει – με αποτέλεσμα ίσως οι ερωτικοί τους σύντροφοι να αναπτύσσουν δεξιότητες έτσι ώστε να τις ευχαριστήσουν. H δρ. Γκέζελμαν υποστηρίζει πως η κοινωνία στην οποία ζούμε βάζει σε προτεραιότητα την ανδρική απόλαυση ενώ υπονομεύει την γυναικεία και αυτό συμβάλλει στις συνεχείς ανισότητες, αναφέρει η ίδια πηγή.

Η Έμιλυ Ναγκόσκι, σεξολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «Come Together» – δήλωσε ότι ένας περιορισμός της μελέτης ήταν ότι η έρευνα ρώτησε: «Όταν έχετε σεξουαλική επαφή γενικά, σε τι ποσοστό των περιπτώσεων έχετε συνήθως οργασμό;». Βέβαια η φράση «σεξουαλική επαφή» μπορέι να έχει πολλές ερμηνείες.

Το «όργασμικό χάσμα» είναι ένα «ύπουλο» υποπροϊόν της πατριαρχικής στάσης της κοινωνίας όσον αφορά το σεξ.

«Οι έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των γυναικών χρειάζονται κάποια μορφή διέγερσης της κλειτορίδας προκειμένου να έρθουν σε οργασμό. Έτσι, αν οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες όριζαν τη «σεξουαλική επαφή» ως κολπική διείσδυση και μόνο, είναι λογικό να υπάρχει σημαντικό χάσμα στα ποσοστά οργασμού», δήλωσε η ίδια. «Ο οργασμός δεν είναι το μέτρο μιας σεξουαλικής συνεύρεσης, αλλά η απόλαυση», συμπλήρωσε η Δρ Ναγκόσκι.

«Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι οι άνθρωποι να καταλάβουν τί είναι αυτό που κάνει μια σεξουαλική συνεύρεση ικανοποιητική γι’ αυτούς – το οποίο συχνά περιλαμβάνει πράγματα όπως η σύνδεση, η εμπιστοσύνη και η άνεση», δήλωσε η Κρίστεν Μαρκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Δεδομένου ότι ο οργασμός σημαίνει κάτι διαφορετικό από την απόλαυση, είναι σημαντικό αν μην εξισώσουμε το «οργασμικό χάσμα» με το «απολαυσιακό χάσμα», συμπλήρωσε η ίδια.

Η Δρ Μαρκ δήλωσε ότι αυτό μπορεί να ισχύει στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, ιδιαίτερα όταν παράγοντες όπως η εμμηνόπαυση, τα προβλήματα στύσης ενός συντρόφου ή άλλες προκλήσεις υγείας μπορεί να συμβάλλουν στην μην ολοκλήρωση ενός οργασμού κατά τη διάρκεια του σεξ – αλλά μπορεί να εξακολουθούν να απολαμβάνουν το σεξ που κάνουν. Την ίδια στιγμή που οι ερευνητές αναζητούν το τί κάνει το σεξ επιτυχημένο, εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι οι ετεροφυλόφιλες γυναίκες όλων των ηλικιών εξακολουθούν να μην έχουν τόσους πολλούς οργασμούς όσο οι σύντροφοί τους.

«Η κοινωνία στην οποία ζούμε βάζει σε προτεραιότητα την ανδρική απόλαυση ενώ υπονομεύει την γυναικεία και αυτό συμβάλλει στις συνεχείς ανισότητες».

Η δρ. Μιντζ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και συγγραφέας του βιβλίου «Becoming Cliterate: Why Orgasm Equality Matters – and How to Get It», υποστηρίζει πως τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν ελλιπή σεξουαλική παιδεία.

«Οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν τί βρίσκουν ευχάριστο και στη συνέχεια να νιώθουν αυτοπεποίθηση και άνεση να μιλούν για αυτό στους συντρόφους τους, καθότι αξίζουν την απόλαυση όσο και αυτοί. Βέβαια, αυτό προύποθέτει κι έναν σύντροφο που να είναι δεκτικός και ανοιχτός», δήλωσε ο Δρ Mintz. Η καθηγήτρια, μάλιστα, αναγνώρισε ότι και τα δύο είναι ευκολότερο να ειπωθούν παρά να γίνουν, αποκαλώντας το «όργασμικό χάσμα» ένα «ύπουλο» υποπροϊόν της πατριαρχικής στάσης της κοινωνίας όσον αφορά το σεξ.

Μια λύση, για την δρ. Μιντζ, θα αποτελούσε οι γυναίκες να απευθυνθούν στους γιατρούς τους, δυστυχώς όμως –όπως έχει αντιμετωπίσει και η ίδια- οι περισσότεροι γιατροί εκπαιδεύονται ελάχιστα ή καθόλου όσον αφορά τη σεξουαλική υγεία, αν και υποχρεωμένοι να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τις ασθενείς τους. Για παράδειγμα, θέματα όπως η ξηρότητα και ο πόνος κατά τη διάρκεια του σεξ μετά την εμμηνόπαυση – που μπορεί να κάνουν τον οργασμό να φαντάζει όνειρο θερινής νυκτός – είναι αντιμετωπίσιμα.

Η Δρ. Μιντζ και άλλοι ειδικοί σε θέματα σεξουαλικής υγείας τόνισαν ότι υπάρχουν μεγαλύτερα ζητήματα που παίζουν ρόλο. Μεταξύ αυτών, η παρατεταμένη ιδέα ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση των γυναικών είναι κατά κάποιο τρόπο δευτερεύουσα.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως το κύριο πρόβλημα του γυναικείου οργασμού είναι κοινωνικής και όχι οργανικής φύσης. Μάλιστα σύμφωνα με την δρ. Μιντζ: «Θα χρειαστεί εκπαίδευση, ενδυνάμωση, αποδοχή των δονητών και των λιπαντικών, όπως και χρήση της λέξης «κλειτορίδα».