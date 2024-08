Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία. Ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζντεμόν, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στη χώρα αν και βρίσκεται αντιμέτωπος με άμεση σύλληψη «κουβαλώντας» την ευθύνη για την οργάνωση του παράνομου δημοψηφίσματος ανεξαρτησίας το 2017.

Παρά την ψήφιση ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου αμνηστίας τον περασμένο Μάιο το ένταλμα σύλληψής του παραμένει ενεργό με την πρόθεσή του να επιστρέψει να προκαλεί πολιτικό σεισμό.

Ο αυτονομιστής ηγέτης επανέλαβε ότι το ταξίδι στην πατρίδα του ήταν η τελευταία του επιλογή για να προσπαθήσει να αποφύγει αυτό που χαρακτήρισε μια φιλο-ισπανική περιφερειακή κυβέρνηση στην Καταλονία, η οποία πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα αυτή την εβδομάδα. Σκοπεύει – άγνωστο πως- να παρευρεθεί στο καταλανικό κοινοβούλιο όταν αυτό ψηφίσει τον νέο περιφερειακό πρόεδρο την Πέμπτη (08/08).

Μία ημέρα πριν τη ψηφοφορία βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δημοσιοποιήσει το σχέδιό του, λέγοντας για την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο: «Πρέπει να είμαι εκεί και θέλω να είμαι εκεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα το ταξίδι της επιστροφής από την εξορία».

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX

