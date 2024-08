Η ομάδα ενόργανης γυμναστικής των ΗΠΑ έχει ένα νέο αστέρι και ακούει στο όνομα Stephen Nedoroscik. Ο 25χρονος αθλητής ειδικεύεται στον πλάγιο ίππο, το οποίο απαιτεί δύναμη, ρυθμό και ακρίβεια.

Όταν ανέβηκε στο όργανο το βράδυ της Δευτέρας, στον τελικό της ομαδικής καλλιτεχνικής γυμναστικής των ανδρών, έδωσε μια εκπληκτική παράσταση, ξεσηκώνοντας τα πλήθη.

Με ένα πρόγραμμα 40 δευτερολέπτων, ο Nedoroscik βοήθησε να εξασφαλίσει η ομάδα ένα χάλκινο μετάλλιο —το πρώτο της από το 2008— και εν μία νυκτί όλο το Διαδίκτυο μίλαγε για εκείνον.

Ο Nedoroscik είχε το τελευταίο πρόγραμμα του Ολυμπιακού τελικού. Ο χρόνος των 40 δευτερολέπτων ήταν το μοναδικό πράγμα που στεκόταν εμπόδιο ανάμεσα στην ομάδα του και το μετάλλιο.

Με την τελική βαθμολογία του να είναι 14,866, ο νεαρός αθλητής σήκωσε τη γροθιά του στον αέρα και το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Πέραν του προφανούς ταλέντου του, οι θαυμαστές του Nedoroscik ανακάλυψαν πως είναι δυνατός λύτης του κύβου του Ρούμπικ. Μάλιστα, την ημέρα του τελικού έλυσε έναν σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, η ενασχόληση με τον κύβο τον ανακουφίζει και τον διασκεδάζει.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον συνέκριναν με τον Κλαρκ Κεντ, το alter ego του Superman που φοράει γυαλιά.

Ο Nedoroscik, περιμένοντας το πρόγραμμά του, κάθισε στο περιθώριο με γυαλιά, πριν τα βγάλει για να αγωνιστεί.

«Έχω εμμονή με αυτόν τον τύπο στην ανδρική ομάδα γυμναστικής των ΗΠΑ», έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Απλά κάθεται εκεί μέχρι να ενεργοποιηθεί σαν υπνωτισμένος πράκτορας, βγάζει τα γυαλιά του σαν τον Κλαρκ Κεντ και κάνει μια ρουτίνα στον πλάγιο ίππο που βοηθάει την ομάδα να φέρει το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια», πρόσθεσε.

Obsessed with this guy on the US men’s gymnastics team who’s only job is pommel horse, so he just sits there until he’s activated like a sleeper agent, whips off his glasses like Clark Kent and does a pommel horse routine that helps deliver the team its first medal in 16 years. pic.twitter.com/0D1ZqJjFa1

— Megan 📚 (@MegWritesBooks) July 29, 2024