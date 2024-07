Εξαιρετικά ευρηματικός ήταν βουλευτής της Αριστεράς στη Γαλλία, ο οποίος σκέφτηκε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να μην χαιρετίσει ένα ακροδεξιό συνάδελφο του. Όλα έγιναν στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, όταν ο αριστερός βουλευτής της Γαλλίας, Φρανσουά Πικεμάλ, αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον νεοδιορισθέντα βουλευτή του Εθνικού Μετώπου Φλαβιέν Τερμέ.

Πολλοί εξάλλου ήταν οι βουλευτές που αρνήθηκαν να κάνουν χειραψία με τον ακροδεξιό βουλευτή της Λεπέν, κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας. Ωστόσο, ο Πικεμάλ έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς αφού έριξε την ψήφο του στη συνέχεια έκανε χειρονομίες από το παιχνίδι «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» και έφυγε, μάλλον χαμογελαστός, από το σημείο.

«Στις κάλπες σαν ψαλίδι, στο τέλος είναι το NFP που κερδίζει», έγραψε ο Πικεμάλ στο X, αναφερόμενος στα αποτελέσματα του αριστερού συνασπισμού Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) στον δεύτερο γύρο των πρόσφατων εκλογών.

Σημειώνεται πως ο ακροδεξιός Τερμέ, είναι 22 ετών και το νεότερο μέλος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

I’d already seen the rock-paper-scissors moment but the longer video is even better imo. sheer disdain among the newly-elected Deputies in France’s Parliament for the far-right

