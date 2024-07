Μπαμ απο την Ιταλία για τον Φώτη Ιωαννίδη – «Συμφώνησε με τη Σπόρτινγκ ως το 2029» (pic)

«Δεν πωλείται ο Φώτης Ιωαννίδης» επαναλαμβάνει εδώ και μήνες ο Παναθηναϊκός. Είναι όμως έτσι; Διότι ρεπορτάζ απο την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Έλληνας σέντερ φορ συμφώνησε ήδη με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας ως το καλοκαίρι του 2029. Και είναι ένα βήμα μακριά απο τη μεταγραφή του.

Fotis #Ioannidis is one step away to #SportingCP from #Panathinaikos. Agreed personal terms for a contract until 2029. #transfers

