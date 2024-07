Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να αποτραπεί η εξάπλωση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ισραηλινό ομόλογο του Ισραέλ Κατζ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο “Χ”, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε από την πλευρά του την ανάγκη για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, την αναβάθμιση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευρεία κλίμακα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογο του για την ελληνική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ευρωαραβικής ομάδας δράσης για την προώθηση της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και την κοινή επιστολή-πρωτοβουλία Ελλάδας, Δανίας, Πορτογαλίας για την προώθηση από την ΕΕ της οικοδόμησης των θεσμών και των μεταρρυθμίσεων που θα χρειαστεί η Παλαιστινιακή Αρχή.

