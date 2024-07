Έρχεται το 9ο Beyond Borders – Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελλόριζο

Η 9 η έκδοση του Beyond Borders – Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, 25 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 2024, φέρνει συναρπαστικές ταινίες και πολλές πρεμιέρες απ’ όλον τον κόσμο, ενισχυμένα βραβεία για τη στήριξη των κινηματογραφιστών, συνεργασίες, δράσεις και νέα προγράμματα. Η άκρη του Αιγαίου, το ακριτικό Καστελλόριζο, θα είναι για άλλη μια χρονιά το πανέμορφο σκηνικό που θα φιλοξενήσει διεθνώς καταξιωμένους δημιουργούς σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αγαπημένα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας.

Στρατηγικός Εταίρος του Beyond Borders είναι η ΔΕΗ, η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που στηρίζει ενεργά τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας, η ΔΕΗ ενισχύει τον διάλογο με τον πολιτισμό και την τέχνη, υποστηρίζοντας όλους και όσα μας οδηγούν στο μέλλον, ένα μέλλον καλύτερο για όλους, όπου τον πρώτο λόγο έχει ο πολιτισμός.

Το Beyond Borders εστιάζει σε ταινίες τεκμηρίωσης που ασχολούνται με ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες και κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Όπως δηλώνει η Ειρήνη Σαρίογλου, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ: «Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης, αλλά και με τον κόσμο να μαστίζεται από πολεμικές συρράξεις, η θεματική του φετινού Beyond Borders επικεντρώνεται στις πληγές του ξεριζωμού, τον υποχρεωτικό εκπατρισμό και το πικρό συναίσθημα του δύο φορές ξένος. Η γνώση, η έρευνα και η κραυγή του ντοκιμαντέρ είναι πιο απαραίτητα από ποτέ για να αφυπνιστούν συνειδήσεις και να προαχθεί ο διάλογος και η συμφιλίωση».

Στη Συνέντευξη Τύπου του Beyond Borders που πραγματοποιήθηκε στον φιλόξενο χώρο και με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, μίλησαν υποστηρικτές και συντελεστές του φεστιβάλ. Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη διεθνή ακτινοβολία που έχει αποκτήσει ο θεσμός και στη σημασία του φεστιβάλ ως πλατφόρμα ανάδειξης, μεταξύ άλλων και των ομογενών δημιουργών. Ο Μένος Δελιοτζάκης, προϊστάμενος τμήματος Συμπαραγωγών της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη σημασία δημιουργίας ντοκιμαντέρ στη χώρα μας και στον πάγιο ρόλο που παίζει η ΕΡΤ στη χρηματοδότησή τους.

Η Σοφία Δήμτσα, Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ επισήμανε ότι φεστιβάλ σαν το Βeyond Borders γεφυρώνουν πολιτισμούς δημιουργώντας πυρήνες ενέργειας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στη Συνέντευξη έκαναν διαδικτυακή παρέμβαση ο Michel Noll, Δ/ντής Διεθνούς Ανάπτυξης του φεστιβάλ και ο Klaus Eder, Γενικός Γραμματέας της FIPRESCI, καταδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του φεστιβάλ και το ρόλο του στον διεθνή διάλογο και κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Η σκηνοθέτρια και μέλος της προκριματικής επιτροπής, Βίκυ Μαρκολέφα, αναφέρθηκε στα κριτήρια προεπιλογής των ταινιών και στην ποιότητα των ντοκιμαντέρ που συμμετείχαν, ενώ ο Στέφανος Βέλμαχος Μπόνος,υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης του Beyond Borders έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των διαγωνιζόμενων ταινιών.

Ο Νέαρχος Ντάσκας, ιδρυτής του γραφείου Polkadot Design που ανέλαβε την οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ, μίλησε για την αισθητική αποτύπωση της κάθε προσωπικής ιστορίας που αναδεικνύει τη μεγάλη ιστορία του τόπου και του κόσμου.

Το Φεστιβάλ έλαβε φέτος 763 ντοκιμαντέρ από 95 χώρες, πολλά από τα οποία έχουν ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου όπως οι Κάννες, το Βερολίνο, η Βενετία, το Λοκάρνο, το Κάρλοβι Βάρι, το Άμστερνταμ (IDFA), η Κοπεγχάγη (CPX DOX), κ.ά Στο πρόγραμμα προβολών του, το φεστιβάλ συμπεριέλαβε 37 παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες. Φορέας διοργάνωσης είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την Ecrans des Mondes (Παρίσι), ενώ πολύτιμη είναι η συνδρομή φορέων παγκόσμιου βεληνεκούς (ZDF,ARTE, BBC, RAI TV, Movies that Matter, IDF Prague, PHOENIX, FIPRESCI, Ecrans des Mondes κ.ά.).

Το Beyond Borders θα φιλοξενήσει 3 διαφορετικές σκηνές προβολών: Το Κυρίως Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 18 ταινίες τεκμηρίωσης μεσαίου και μεγάλου μήκους και το μicro Διαγωνιστικό Τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει 24 ταινίες τεκμηρίωσης μικρού μήκους, ενώ ως τρίτη σκηνή προβολών – εκτός διαγωνιστικού προγράμματος – θα υπάρχει η σκηνή του Πανοράματος, στην οποία θα φιλοξενούνται καθημερινά διαφορετικά κινηματογραφικά αφιερώματα.

Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα απονέμονται συνολικά 11 βραβεία:

Το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Στεφάνι της Μεγίστης (3.000, 2.000 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα), με τη χορηγία της ΕΡΤ για την καλύτερη ταινία που πραγματεύεται ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, τρέχοντα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο. Το Βραβείο καλύτερου ελληνικού

ντοκιμαντέρ (1.000 ευρώ), χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη.

Το Ειδικό Βραβείο Μεσογειακής Φιλίας (500 ευρώ), χορηγία του ΕΚΟΜΕ για το καλύτερο ντοκιμαντέρ που προωθεί τις κοινές αξίες και τον ειρηνικό διάλογο μεταξύ των λαών της Μεσογείου.

Το Βραβείο «Οδυσσέας» (2.000 ευρώ), με την πρωτοβουλία και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και τη χορηγία της Marina, Lady Marks και του Alex Sakalis για το καλύτερο ντοκιμαντέρ Έλληνα σκηνοθέτη της διασποράς.

Το Τιμητικό Βραβείο #ThisisEU της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για το ντοκιμαντέρ που προωθεί καλύτερα τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αξίες και το Τιμητικό Βραβείο FIPRESCI για την καλύτερη ταινία που επιλέγεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου.

Ο Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φοίνικας (1.250, 1.000 και 750 ευρώ αντίστοιχα) με την υποστήριξη του Phoenix TV για την καλύτερη μικρού μήκους ταινία τεκμηρίωσης από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη.

Το Στεφάνι Μεγίστης, που απονέμεται κάθε χρόνο στις καλύτερες ταινίες του Κυρίως Διαγωνιστικού Τμήματος του Beyond Borders | Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, αποτελεί πιστή και χειροποίητη ρέπλικα του αντικειμένου που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο (θήκη) το 1913 και χρονολογείται στα μέσα του 4 ου αιώνα π.Χ. Φέρει χρυσά φύλλα κισσού σύμφωνα

με την ελληνιστική αισθητική του φυτικού διάκοσμου.

Τη φετινή Κριτική Επιτροπή του Κυρίως Διαγωνιστικού τμήματος απαρτίζουν οι:

Mitzi Goldman (Πρόεδρος, Παραγωγός, CEO Documentary Australia), Valerie Kontakos (Σκηνοθέτις, Παραγωγός), Alan Gilsenan (Σκηνοθέτης, Παραγωγός), Bruce Clark (συγγραφέας, δημοσιογράφος), Shuibo Wang (Σκηνοθέτης). Η Κριτική επιτροπή του μicro αποτελείται από τους: André Singer (Πρόεδρος, Σκηνοθέτης, Παραγωγός), Αγάπη Κεφαλογιάννη (Διευθύντρια Προγράμματος Nova Greece), Elise Aicardi (επικεφαλής των ντοκιμαντέρ Public Sénat), Elif Akçalı (Ακαδημαϊκός) και Marco Gastine (Σκηνοθέτης, Παραγωγός), ενώ στην Κριτική Επιτροπή FIPRESCI συμμετέχουν οι κριτικοί κινηματογράφου Marina Kostova, Peter Kremski και Γιώργος Παπαδημητρίου.

Στην Τελετή Έναρξης του φεστιβάλ θα προβληθεί σε ελληνική πρεμιέρα το βραβευμένο ντοκιμαντέρ Beethoven’s Nine: Ode to Humanity του Larry Weinstein, Καναδάς-Γερμανία, 2024, 90’, που με αφορμή το θρυλικό έργο του Μπετόβεν, προσκαλεί τους θεατές να αναστοχαστούν πάνω στις διαχρονικές έννοιες της αγάπης και της ελευθερίας, μετατρέποντας την ταινία σε μια έκκληση για ένωση και συμφιλίωση.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με το Κοντσέρτο για πιάνο και φωνή των Ζαχαρία Καρούνη και Νεοκλή Νεοφυτίδη, με ρεπερτόριο εμπνευσμένο από τις συνεργασίες τους με μεγάλους συνθέτες, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μίκης Θεοδωράκης, η Δόμνα Σαμίου καθώς και δικές τους συνθέσεις.

Διατηρώντας τους δεσμούς εξωστρέφειας και συνέργειας με παγκόσμιους πολιτιστικούς φορείς, η 9η έκδοση του Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει εκπροσώπους από ένα τιμώμενο ΜΜΕ, ένα τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ένα τιμώμενο κινηματογραφικό φεστιβάλ: Τιμώμενο ΜΜΕ θα είναι φέτος η ΕΡΤ, τιμώμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Κadir Has (Τουρκία), ενώ τιμώμενο φεστιβάλ θα είναι το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου της Αθήνας. Συνεχίζεται επίσης για δεύτερη χρονιά ο θεσμός της τιμώμενης χώρας που για το 2024 θα είναι η Αυστραλία.

Φέτος εγκαινιάζεται η νέα πρωτοβουλία του Beyond Borders Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου, το Co-Production Forum «Συναντώντας τον επόμενο συμπαραγωγό σας στο Καστελλόριζο»: Δεκαπέντε Ομότιμοι Κινηματογραφιστές – δημιουργοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί και εκτελεστικοί παραγωγοί – θα παρουσιάσουν τα έργα τους, θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από ολοκληρωμένες ταινίες και θα υποστηρίξουν με την τεχνογνωσία τους μέσω δίωρων συναντήσεων τουλάχιστον ένα σχέδιο ντοκιμαντέρ στην κατεύθυνση της συμπαραγωγής με προτίμηση σε υποεκπροσωπούμενες χώρες.

Επιπλέον, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), Klaus Eder, θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των προβολών και σε καθημερινή βάση, η δράση Critics’ Corner, κατά την οποία τα τρία μέλη της FIPRESCI θα συνομιλούν με τους επαγγελματίες, αλλά και με το κοινό, για τις ταινίες που προβλήθηκαν το

προηγούμενο βράδυ στα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ.

Στη δεύτερη χρονιά του συνεχίζει το «Beyond Storytelling»: Ένα κινηματογραφικό εργαστήρι με τη συμμετοχή φοιτητών/ριών από το συνεργαζόμενο δίκτυο κινηματογραφικών σχολών, που θα επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε έναν θεματικό πυρήνα συνυφασμένο με το Καστελλόριζο και θα «μυεί» τα μέλη του σε όλα τα στάδια της κινηματογραφικής παραγωγής, από το development έως το post production παράγοντας μια ταινία τεκμηρίωσης μικρού μήκους. Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και το Πανεπιστήμιο Queen’s του Kingston (Καναδάς), υπό την καθοδήγηση του ακαδημαϊκού Uri Cohen, της σκηνοθέτριας Danae Elon και της Liselle Mei, βραβευμένης σκηνοθέτριας, συγγραφέα και φωτογράφου.

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν Masterclasses με διακεκριμένους δημιουργούς από το χώρο του ντοκιμαντέρ, όπως η Mitzi Goldman, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Documentary Australia με το «Nτοκιμαντέρ σε μια εποχή παραπληροφόρησης» για τους τρόπους υποστήριξης ερευνητικών ντοκιμαντέρ, η Elise Aicardi με το «Πώς να κάνετε μια συμπαραγωγή με το Public Sénat», για συμπαραγωγές με το γαλλικό κανάλι του κοινοβουλίου, ο Bruce Clark, πρώην συντάκτης Διεθνούς Ασφάλειας του Economist και συγγραφέας με το masterclass «Δύο φορές ξένος» για τον τρόπο με τον οποίο τα ιστορικά γεγονότα διαμορφώνουν αφηγήσεις και επηρεάζουν την ανθρώπινη εμπειρία με βάση την πολιτική και διπλωματία γύρω από τη Συνθήκη της Λωζάνης, ο έμπειρος Ιρλανδός κινηματογραφιστής Alan Gilsenan με το «Δουλεύοντας στο όριο: η παραγωγή ντοκιμαντέρ και η Ιρλανδία» για την εξέλιξη του ντοκιμαντέρ, την ηθική της κινηματογραφικής παραγωγής και τις δυνατότητες συνεργασίας και συμπαραγωγής μεταξύ κινηματογραφιστών και ο βραβευμένος με Emmy κινηματογραφιστής και ανθρωπολόγος André Singer με το «Από το Disappearing World στο Meeting Zelensky: 50 χρόνια στην παραγωγή ντοκιμαντέρ» που θα συζητήσει πώς η ανθρωπολογία τον οδήγησε στην παραγωγή ντοκιμαντέρ και θα

μοιραστεί τις γνώσεις του σχετικά με τη συνεργασία του με παγκοσμίου φήμης κινηματογραφιστές, όπως οι Jean Rouch, DA Pennebaker, Robert Drew, Mike Grigsby, Fred Wiseman και ο Werner Herzog, με τον οποίο έχει συνεργαστεί σε 17 ταινίες τα τελευταία 30 χρόνια.

Δείτε το τρέιλερ του Φεστιβάλ

Αναπόσπαστο τμήμα του Φεστιβάλ είναι και το διήμερο Audiovisual Pitching Lab, όπου παρουσιάζονται διαδικτυακά 12 projects απ’ όλον τον κόσμο που συζητώνται με κορυφαίους επαγγελματίες από το χώρο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, οι οποίοι συμβάλουν έτσι καθοριστικά στη διαμόρφωση και στην υλοποίηση του μελλοντικού κινηματογραφικού γίγνεσθαι.

Head Moderator είναι η Claudia Schreiner (Documentary Campus Masterschool, Γερμανία), ενώ η κριτική επιτροπή αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες σχολών κινηματογράφου της της Αθήνας, του Σίδνεϋ, του Βελιγραδίου και της Κωνσταντινούπολης. Η πρόταση που θα ξεχωρίσει θα λάβει ως δώρο ένα κινηματογραφικό σεμινάριο αξίας 1.500 ευρώ με τη χορηγία της Filmiki Productions.

Πιστό στην ενθάρρυνση και την κατάρτιση των νέων δημιουργών, το φεστιβάλ συνεχίζει το Δίκτυο των διεθνών κινηματογραφικών σχολών, όπου συμμετέχουν οι εξής σχολές: Σχολή Κιν/φου & Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ, Lodz Film School (Πολωνία), National Academy for Theatre and Film Arts (Βουλγαρία), Faculty of Dramatic Arts in Belgrade (Σερβία), Beirut Film Institute (Λίβανο), Academy of Performing Arts, Sarajevo (Βοσνία), Faculty of Theatre and Film-UBB (Ρουμανία), Munich Film School (Γερμανία), Film Academy Baden-

Württemberg GmbH (Γερμανία), Steve Tisch School of Film and Television, Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ (Ισραήλ) και Maltepe University Communication Faculty (Τουρκία). Με την ευκαιρία της Τιμώμενης Χώρας στο Δίκτυο προστέθηκε και το Australian Film Television and Radio School, η μοναδική αυστραλιανή σχολή που περιλαμβάνεται στον ετήσιο κατάλογο του The Hollywood Reporter‘s με τις κορυφαίες κινηματογραφικές σχολές παγκοσμίως.

Η σύμπραξη με τις κινηματογραφικές σχολές περιλαμβάνει ενδεικτικά τη συμμετοχή ολοκληρωμένων ταινιών στη μicro διαγωνιστική σκηνή, μέσω της οποίας οι διακριθείσες ταινίες θα προβάλλονται στo Phoenix – ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα ντοκιμαντέρ, τη συμμετοχή στο Pitching Lab και την επιτροπή του, τη συμμετοχή στη διεθνή ομάδα σπουδαστριών/ών κινηματογράφου με στόχο την εκμάθηση των σταδίων παραγωγής (documentary studio), τη συμμετοχή στις ομάδες προγραμματισμού του Φεστιβάλ, κ.ά.

Παράλληλες Πολιτιστικές Δράσεις του Φεστιβάλ

Εκτός από τις κινηματογραφικές προβολές και εργαστήρια, το Φεστιβάλ κάθε χρόνο διοργανώνει παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, αναδεικνύοντας το πλέον ακριτικό μέρος της χώρας μας σε ένα σημείο παγκόσμιας πολιτιστικής συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας.

Την εβδομάδα προβολών και μεταξύ των διαλειμμάτων, το πρόγραμμα θα διανθίζεται από μουσικά ιντερλούδια του Aeolian Duet (Μιχάλης Κοντός και Ρέα Μωραΐτη) με τους ήχους του πιάνου και του βιολοντσέλου ταξιδεύοντάς μας από τις ρομαντικές μελωδίες των νυχτερινών του Σοπέν σε οπερατικές άριες και ρομαντικά ποπ τραγούδια με ρετρό διάθεση.

Ταυτόχρονα, κατά την εβδομάδα διεξαγωγής του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για μεγάλους και μικρούς, όπως τα βιωματικά κινηματογραφικά εργαστήρια του ΕΚΟΜΕ «Κι όμως… κινούμαστε!» σε συνεργασία με τον γαλλικό οργανισμό Films pour enfants και «Cin(e)περίληψη στην τάξη» με συντονιστές τους Δημήτρη Παπαχαραλάμπους και Ματούλα Παπαδημητρίου, το Θέατρο Σκιών του Αλεξάνδρου Μελισσηνού, Παραδοσιακοί χοροί απ’ όλη την Ελλάδα για παιδιά από τους Νίκο και Ευάγγελο Τζέλλο, και τα Παραμυθένια μουσικά ταξίδια από τις Λίλη Τέγου και Νίκη Γκουντούμη για παιδιά μέχρι 10 ετών και γονείς που με αφορμή ένα παραμύθι θα ταξιδέψουν στον κόσμο της μουσικής και του χορού μαθαίνοντας τραγούδια.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί έκθεση γλυπτικής του εικαστικού Αλέξανδρου Ζυγούρη, ενώ καθημερινά ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Παύλος Μεθενίτης και ο ακαδημαϊκός Matteo Compagnolo θα παρουσιάζουν βιβλία με ιστορικό, λογοτεχνικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, όπως το βιβλίο του Bruce Clark «Twice a Stranger», την επανέκδοση του βιβλίου της Τατιάνας Σταύρου για τον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινούπολης (1967) από το ΙΔΙΣΜΕ και το ιστορικό λεύκωμα «Στην άκρη του Αιγαίου- Καστελλόριζο, 1890-1948» των Ν. Παπαναστασίου και Ν. Βογιατζή.

Στην Τελετή Λήξης θα προβληθεί η ταινία From Abdul to Leila της Leila Albayaty, Γερμανία-Βέλγιο-Σ. Αραβία, 2024, 92’. H ταινία αποτελεί ένα μουσικό ταξίδι μεταξύ Δύσης και Ανατολής, ένα λυρικό ντοκιμαντέρ που συνδυάζει το προσωπικό με το πολιτικό ξεδιπλώνοντας με συγκινητικό τρόπο τη συμφιλίωση της ίδιας της σκηνοθέτριας με την Ιρανική της ταυτότητα και κληρονομιά.

Το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τους ήχους του ρεμπέτικου σε μια υπέροχη βραδιά με μυρωδιές και μελωδίες από τη Μικρά Ασία, τα στενά του Πειραιά και της Αθήνας παρέα με την Κατερίνα Τσιρίδου (τραγούδι – μπαγλαμάς), Τάσο Γιαννούση (μπουζούκι – τραγούδι), Νίκο Πρωτόπαπα (κιθάρα- τραγούδι), Μιχάλη Δανιά (βιολί), Εύη Κανέλλου (κρουστά), σε ενορχήστρωση-δ/νση ορχήστρας του Νίκου Πρωτόπαπα.

Λίγα λόγια για τις ταινίες:

Στο Κυρίως Διαγωνιστικό τμήμα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις ταινίες: 2G του Karim Sayad, Ελβετία, 2024, 77′ Ελληνική Πρεμιέρα, για τέσσερις πρώην διακινητές που προσπαθούν να επιβιώσουν μετά την απαγόρευση της παράνομης μεταφοράς μεταναστών από την κυβέρνηση του Νίγηρα, Anna and the Egyptian Doctor της Taliya Finkel, Ισραήλ, 2022, 76'

Ελληνική Πρεμιέρα, για τον Dr Helmy, έναν Άραβα γιατρό που παριστάνει τον υποστηρικτή των Ναζί για να σώσει μια Εβραία μεταμφιεσμένη σε μουσουλμάνα στο ναζιστικό Βερολίνο, Bangarang του Giulio Mastromauro, Ιταλία, 2023, 76′.

Ελληνική Πρεμιέρα, για τον κόσμο της παιδικής ηλικίας στον Τάραντα, τη βιομηχανική πόλη στη νότια Ιταλία, Grandmother’s footsteps της Lola Peploe, Γαλλία, 2023, 64′ Ελληνική Πρεμιέρα, μια πλοήγηση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν σε βίντεο Super 8, γυρισμένη (και) στην Αμοργό, με τη φωνή της Σαρλότ Ράμπλινγκ και την τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, I shall not hate της Tal Barda, Καναδάς, 2024, 90′

Ελληνική Πρεμιέρα, που ακολουθεί την αχαρτογράφητη πορεία του Dr. Izzeldin Abuelaish, του πρώτου Παλαιστίνιου γιατρού που εργάζεται σε ισραηλινό νοσοκομείο και ξεγεννάει μωρά, του οποίου το ήθος της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης δοκιμάζεται όταν ένα ισραηλινό τανκ βομβαρδίζει το σπίτι του, σκοτώνοντας τις τρεις κόρες του, Στον ουρανό του τίποτα με ελάχιστα του Χρήστου Ανδριανόπουλου, Ελλάδα, 2023, 71′, που παρακολουθεί τη ζωή της Νότας και του Ηλία, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που ζει σε διαφορετικούς κόσμους κάτω από την ίδια στέγη εδώ και 43 χρόνια, υπό το πρίσμα της πανδημίας, Kix των Dávid Mikulán, Bálint Révész, Ουγγαρία, 2024, 90′ μια ιστορία ενηλικίωσης, που ακολουθεί ένα αγόρι και την παρέα του στους δρόμους της Βουδαπέστης να κηρύσσονται εχθροί του ορμπανικού κράτους, Koka του Aliaksandr Tsymbaliuk, Πολωνία, 2024, 47′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση μεταξύ πατέρα και γιου που ζουν στην άκρη του κόσμου κοντά στη Βερίγγειο Θάλασσα, Λώξη των Δημήτρη Ζάχου, Θανάση Καφετζή, Ελλάδα, 2024, 87′, για τη Λωξάνδρα, μια νέα γυναίκα με σύνδρομο Down που γίνεται το πρώτο ανάπηρο άτομο που υπογράφει συμβόλαιο ηθοποιού με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας, My Place Ozerna της Karina Będkowska, Πολωνία, 2022, 59′

Ελληνική Πρεμιέρα, ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ για το ταξίδι μιας γυναίκας από το Λονδίνο στην Ozerna, ένα μικρό χωριό στην Ουκρανία, Reset του Min Bae, Καναδάς, 2023, 89′ Ελληνική Πρεμιέρα, με ερωτήματα για τη βύθιση του οχηματαγωγού Sewol το 2014 στη Νότια Κορέα, παίρνοντας μαζί του 304 ανθρώπους, κυρίως μαθητές λυκείου, στους οποίους είχε ζητηθεί να παραμείνουν στις καμπίνες τους, Samuel and the light του Vinícius Girnys, Βραζιλία, 2023, 71′

Ελληνική Πρεμιέρα, ένα πορτρέτο της σύγχρονης Βραζιλίας μέσα από τη ζωή ενός αγοριού στην Ponta Negra, Searching for Rodakis του Saim Kerem Soyyilmaz, Τουρκία, 2023, 57′, για την ανακάλυψη της ταφόπλακας της δεκαεπτάχρονης Χρυσούλας κατά την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, Χώρα των λησμονημένων τραγουδιών του Βλαδίμηρου Νικολούζου, Ελλάδα, 2023, 93′, που δημιουργήθηκε μέσω μιας συλλογικής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ του Deep Forest Foundation και των ιθαγενών κοινοτήτων του δάσους του Αμαζονίου, The Parallel Currents του Pablo Chavanel, Γαλλία, 2024, 68′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τη βία και την επιβίωση στις πόλεις και στη φύση με φόντο την Καμπότζη, τους Ερυθρούς Χμερ και τα υδροηλεκτρικά φράγματα στον ποταμό Μεκόνγκ, The Pickers της Elke Sasse, Γερμανία, 2024, 80', για τους εργάτες συλλογής στα ευρωπαϊκά χωράφια όπου συγκομίζονται τα καθημερινά μας φρούτα και λαχανικά, The Three Fatalities of Teofilo Del Valle

του Manuel De Juan Navarro, Ισπανία, 48′

Ελληνική Πρεμιέρα, που ρίχνει φως στο χρονικό του πρώτου θανάτου που προκλήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς το 1976, από τότε που ο Χουάν Κάρλος Ι έγινε αρχηγός του κράτους και Who, If Not Us? – The Fight for Democracy in Belarus της Juliane Tutein, Γερμανία/Λευκορωσία, 2023, 77′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τον αγώνα για δημοκρατία στη Λευκορωσία και τη ζωή τριών γυναικών μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις του 2020 που κατεστάλησαν βίαια από το καθεστώς Λουκασένκο.

Στο πρόγραμμα μicro θα απολαύσουμε τις ταινίες μικρού μήκους: Between the Fields των Gretel Ribka & Jonas Riedinger, Γερμανία, 2023, 29′ Ελληνική Πρεμιέρα για την αγροτική δουλειά και τα βάρη της οικογενειακής της συνέχισης, A beautiful day του Stefano Obino, Γερμανία, 2023 19′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τις ζωές των πολλών παιδιών που διέφυγαν από τον πόλεμο του ISIS μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο μιας μητέρας, Enemy Alien του Gabriel Murphy, Αυστραλία, 2022, 12′ Ελληνική Πρεμιέρα, μια ποιητική αφήγηση των εμπειριών ενός δεκατετράχρονου αγοριού από το Ντάργουιν, το οποίο η κυβέρνηση εγκλώβισε λόγω της εθνικότητάς του, Dipped in Black των Matthew Thorne και Derik Lynch, Αυστραλία, 2023, 24′ για την καταπίεση της ζωής των λευκών της πόλης στην Αδελαΐδα, μέσα από ένα προσωπικό ταξίδι, Anima της Kristin Ivanova, Βουλγαρία, 2024, 23′

Διεθνής Πρεμιέρα με τις ιστορίες τριών φαινομενικά διαφορετικών γυναικών που συνδέονται με ένα κοινό τραύμα – την ενδοοικογενειακή βία, For here am I sitting in a tin can far above the world της Gala Hernández López, Γαλλία, 2023 18′, για τα κρυπτονομίσματα και τον Αμερικανό κρυπτογράφο Hal Finney, Νεκρή Ζώνη του Ιωάννη Παναγή, Κύπρος, 2023, 17′

Παγκόσμια Πρεμιέρα, για την καθημερινότητα στην περίκλειστη πόλη της παλιάς Λευκωσίας, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή του 1974, El Kala του Diego Pérez González, Ισπανία, 2023, 19′ Ελληνική Πρεμιέρα, για τους αόρατους ανθρώπους που αγωνίζονται να απεξαρτηθούν μέσα από μια προσωπική ιστορία, Εσωτερική των Λάουρα Μαραγκουδάκη & Τατιάνα Μαυρομάτη, Ελλάδα, 2022, 12’, ένα πορτρέτο της «αόρατης» εργασίας των Γεωργιανών γυναικών που δουλεύουν ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί σε ελληνικά νοικοκυριά, Keeping Country Strong της Bettina Catherine Richter, Αυστραλία, 2023, 29′

Παγκόσμια Πρεμιέρα, για τις αυτόχθονες προστατευόμενες περιοχές που καλύπτουν πάνω από το 50% των χερσαίων αποθεμάτων της Αυστραλίας και τους δασοφύλακές τους, The Board της Carmen Tortosa, Ισπανία, 2023, 19′ Διεθνής Πρεμιέρα, για τη διαδικασία λήψης παρατεταμένης αναρρωτικής άδειας ή πιστοποίησης μόνιμης αναπηρίας των εργαζομένων, Sala 5 του Stefano Santamato, Ιταλία, 2022, 15′ Ελληνική Πρεμιέρα, για την ανακαίνιση της Αίθουσας 5 με το «Cartone di Raffaello» που προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία στην Pinacoteca Ambrosiana στο Μιλάνο, ένα από τα παλαιότερα και πιο φημισμένα μουσειακά ιδρύματα στον κόσμο, Sister of Mine του Mariusz Rusinski, Πολωνία, 2023, 30′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τις συνθήκες που οδήγησαν μια ταλαντούχα έφηβη στον εθισμό στα ναρκωτικά, The Meatseller της Margherita Giusti, Ιταλία, 2023, 17′ Ελληνική Πρεμιέρα, η animated ιστορία αναζήτησης ταυτότητας μιας νεαρής Νιγηριανής που φιλοδοξεί να γίνει κρεοπώλης όπως η μητέρα της, Old Summer της Maria Wider, Πολωνία, 2023, 25′ Ελληνική Πρεμιέρα για τους τρόπους αναζήτησης της αληθινής αγάπης από μια εβδομηντάχρονη γυναίκα, Los Sandy’s του Jaime Puerta, ΗΠΑ, 2024, 27′

Διεθνής Πρεμιέρα, που εξερευνά τις θυσίες και τη δημιουργική ανθεκτικότητα μιας χήρας Μεξικανής μετανάστριας στις ΗΠΑ και τις ευκαιρίες για τα επτά παιδιά της μέσω της μουσικής, Reem Al Shammary – The Bedouin Boxeur του Mattia Ramberti, Ιταλία, 2023 15' Ελληνική Πρεμιέρα, για τη βεδουΐνα πυγμάχο που καθοδηγείται από την επιθυμία της να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει μια νεότερη γενιά γυναικών να αγωνιστεί κατά της ανισότητας των φύλων στην Ιορδανία, Monument του Maksim Avdeev, Ρωσία, 2024, 15′

Ελληνική Πρεμιέρα, για τη σχέση πατέρα και ομοφυλόφιλου γιού σε έναν προβληματισμό για την οικογένεια, την ταυτότητα και την άβυσσο της ιδεολογίας, The Most Beautiful Corner in the World του Robo Mihály, Σλοβακία, 2022, 25′ Ελληνική Πρεμιέρα, που παρακολουθώντας μια νεαρή Ουκρανή στη Σλοβακία αποκαλύπτει τις προκλήσεις στη γλώσσα και την ιστορία και την εμφάνιση ενός νέου αυταρχισμού στη σύγχρονη σλοβακική κοινωνία, The Moon Will Contain Us της Kim Torres, Κόστα Ρίκα, 2023, 18′, ένα ντοκιμαντέρ με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας για

την πόλη Manzanillo, που βρίσκεται στην ακτή της Καραϊβικής στην Κόστα Ρίκα, Uapishka της Marie France L’ Ecuyer, Καναδάς, 2023 27′

Διεθνής Πρεμιέρα, που παρακολουθεί την προσπάθεια μιας ομάδας Ιννού και μη ιθαγενών τυχοδιωκτών να διασχίσουν με χιονοπέδιλα, χωρίς καμία βοήθεια την οροσειρά Uapishka, που βρίσκεται βόρεια του 51ου παράλληλου και αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ του βόρειου δάσους και του αρκτικού νησιού Nitassinan, Ο Τελάλης του Βαγγέλη Πυρπίλη, Ελλάδα, 2024, 20’, για τις προσπάθειες βιοπορισμού του ηθοποιού Τάσου Κορόζη ως τελάλη στο Αγρίνιο, When a Rocket Sits on the Launch Pad του Bohao Liu, Κίνα, 2023, 12', όπου στην αθλητική κατασκήνωση μπάσκετ, η 15χρονη Fang μιλάει για τα όνειρά της στη σκιά των ενηλίκων και το Crazy Love της Martyna Peskzo, Πολωνία, 2023, 28’ Ελληνική

Πρεμιέρα, που απεικονίζει με χαρμολύπη τις προσπάθειες ενός ζευγαριού με σύνδρομο Down να ζήσουν τον έρωτά τους με πλήρη αυτοδιάθεση, παρά τις απαγορεύσεις του κοινωνικού τους κύκλου.

Στο Μη Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, το Πανόραμα, θα δούμε το Beyond Paper της Oana Suteu Khintirian, Καναδάς, 2022, 130′, Ελληνική Πρεμιέρα, για τον αντίκτυπο της συνεχιζόμενης μείωσης της χρήσης των βιβλίων στη σκέψη και τη μάθηση και το μέλλον των αναμνήσεών μας, το Freedom is Beautiful του Angus McDonald, Αυστραλία, 2023, 67’

Ελληνική Πρεμιέρα, που αφηγείται την ιστορία δύο Κούρδων προσφύγων που διέφυγαν από τις διώξεις στο Ιράν, έφτασαν με πλοίο στην Αυστραλία το 2013 αναζητώντας άσυλο και κρατήθηκαν για σχεδόν 8 χρόνια, το Australian Wars, ep.1 της Rachel Perkins, Αυστραλία, 2022, 57′; Ελληνική Πρεμιέρα, που ταξιδεύει σε όλη την Αυστραλία για να δώσει φωνή στην ιστορία των Αυστραλιανών Πολέμων, το Delikado του Karl Malakunas, Αυστραλία, 98′, 2022 Ελληνική Πρεμιέρα, για τρεις περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που προσπαθούν να σταματήσουν πολιτικούς και επιχειρηματίες από το να καταστρέψουν το ειδυλλιακό Παλαουάν των Φιλιππίνων, τον Γυρισμό του Νίκου Καρακώστα, Ελλάδα, 2023, 46’, για την επιστροφή ενός νησιώτη στην πατρίδα του, το Καστελλόριζο, τη Μάνα της Valerie Kontakos, Ελλάδα, 2014, 67’, για τη θρυλική ιστορία μιας παρέας κοριτσιών που το 1962 το έσκασαν απ’ το σπίτι για να κλειστούν σε μοναστήρι, το The Defenders του Matthew Bate, Αυστραλία, 2023, 81′

Ελληνική Πρεμιέρα, που αφηγείται τη συναρπαστική, αληθινή ιστορία ενός πληροφοριοδότη, του ποδοσφαιριστή πρόσφυγα από το Μπαχρέιν, Hakeem al-Araibi, κυνηγημένου από την Ιντερπόλ, το Workingman & Death του Michael Glawogger, Αυστρία/Γερμανία, 2005, 122', για τους σύγχρονους χειρώνακτες εργάτες και την εξοντωτική εργασία τους στην Ουκρανία, τη Νιγηρία, το Πακιστάν ή την Κίνα, το There was nothing here before του Yvann Yagchi, Ελβετία, 2023, 71′

Ελληνική Πρεμιέρα, το ταξίδι ενός Ελβετού σκηνοθέτη παλαιστινιακής καταγωγής στη Δυτική Όχθη για να κατανοήσει τον χωρισμό του από έναν παιδικό φίλο που έγινε Εβραίος έποικος, το They Chose China του Shuibo Wang, Καναδάς, 2005, 52′, για την εκπληκτική ιστορία 21 Αμερικανών στρατιωτών που επέλεξαν να παραμείνουν στην Κίνα μετά το τέλος του πολέμου της Κορέας το 1954, το Underwonder, επ. 1: Η Λίμνη της Βουλιαγμένης του Κώστα Καρύδα, Ελλάδα, 2024, 51’, για τα μυστικά του βαθύτερου σπηλαίου της λίμνης, το The Yellow Bittern του Alan Gilsenan, Ιρλανδία, 2009, 120’ που ξεδιπλώνει την ιστορία των The Clancy Brothers, μιας από τις επιδραστικότερες μουσικές μπάντες στην ιστορία της Ιρλανδίας, ενώ θα προβληθεί και το Καστελλόριζο – Στην Άκρη του Αιγαίου των Άγγελου Κοβότσου και Ειρήνης Σαρίογλου, Ελλάδα, 2016, 55’ ως φόρος τιμής στην ιστορία και τη μαγεία του νησιού.

*Διοργάνωση: Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) σε συνεργασία με την γαλλική Ecrans des Mondes.

*Συν-διοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της Πρεσβείας της Αυστραλίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Γερμανίας στην Αθήνα, της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα και της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Αθήνα.