Μπίλι Πόρτερ: Ο διάσημος Αμερικανός περφόρμερ γυρίζει ντοκιμαντέρ για την Μύκονο

Ο Μπίλι Πόρτερ κατέφθασε από το θέατρο Μπρόντγουεϊ στη Μύκονο με το συνεργείο του, με σκοπό να σκηνοθετήσει ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για το νησί των ανέμων, τη Μύκονο.

Το νησί των Κυκλάδων εδώ και δεκαετίες, αποτελεί ιδανικός προορισμός καλοκαιρινών διακοπών λόγω των χλιδάτων πάρτι που διαρκούν μέχρι το πρωί, των διασημοτήτων που το επισκέπτονται, την υψηλή γαστρονομία, τις πανέμορφες παραλίες και τα γραφικά σοκάκια του.

Το ντοκιμαντέρ με θέμα την Μύκονο, το οποίο γυρίζεται αυτές τις ημέρες, εξερευνά διάσημες τοποθεσίες όπως οι Μύλοι της Αλευκάντρας και η Μικρή Βενετία αλλά και λιγότερο κοσμικές όπως τοπικά ταβερνάκια.

Ποιος είναι ο Μπίλι Πόρτερ;

Πριν ξεκινήσει την καριέρα του ως mainstream ποπ τραγουδιστής, ο Μπίλι Πόρτερ απέκτησε φήμη ως τραγουδιστής σε θεατρικές παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ, όπως το Grease και το Smokey Joe’s Cafe. Αρχικά έκανε την εμφάνισή του με τη συμμετοχή του τραγουδιού «Love Is On The Way» στο soundtrack της ταινίας First Wives’ Club, το 1996.

Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Untitled, ήταν καλά ριζωμένο στα παραδοσιακά R&B χωράφια, με αρκετές βασικές μπαλάντες να περιλαμβάνονται (όπως μια διασκευή του ‘Show Me’ του Glenn Jones) σε μια προσπάθεια να κερδίσει το mainstream ραδιόφωνο.

View this post on Instagram A post shared by Billy Porter (@theebillyporter)

Στην μπάντα που τον συνόδευε συμμετείχαν αρκετοί μουσικοί που ήταν περισσότερο γνωστοί για τη δουλειά τους στο θέατρο, όπως ο Warren J. McCrae, ο Gary Haase και ο Peter Zizzo (ο παραγωγός του).

Όπως ήταν αναμενόμενο για έναν πολύπλευρο ερμηνευτή, η δισκογραφική εταιρεία του Πόρτερ ήθελε οπωσδήποτε να δει τον καλλιτέχνη της ζωντανά, και η εμφάνισή του στο Sounds Of Blackness στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 1997 απέσπασε μερικές ενθαρρυντικές κριτικές πριν από τις δικές του εμφανίσεις ως headliner.