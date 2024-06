Λιονέλ Μέσι: O «μύθος» του ποδοσφαίρου έγινε 37 χρονών (pics+vids)

Τι μένει πια να ειπωθεί για τον Λιονέλ Μέσι; Για τον άνθρωπο που πήγε το ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο.

Που το… τερμάτισε θα μπορούσε να πει κανείς μετά και την κατάκτηση του Μουντιάλ. Σήμερα συμπληρώνονται 37 χρόνια από εκείνη τη μέρα που ο «pulga» είδε για πρώτη φορά το φως του ήλιου στο Ροζάριο της Αργεντινής. Στο εμπορικό κέντρο της βορειοανατολικής πλευράς της χώρας που χάρη σε εκείνον έγινε ξακουστή σε όλο τον κόσμο. Ως η γενέτειρα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Πότε έφτασε 37 ο Μέσι θα αναρωτηθεί κανείς; Περνάνε τα χρόνια και ήδη μετράει αντίστροφα για το μεγάλο φινάλε, έχοντας δηλώσει πως η Ίντερ Μαϊάμι θα είναι ο τελευταίος σταθμός της αξεπέραστης καριέρας του. Αυτές τις μέρες βέβαια έχει μπροστά του ακόμη μία πρόκληση.

Happy 37th birthday, Leo Messi.

He completed football, now he’s just doing side quests 🤷‍♂️ pic.twitter.com/TboJrHIbp9

— B/R Football (@brfootball) June 24, 2024