Βραδιά ρεκόρ για τον Μέσι στην πρεμιέρα του Copa America κόντρα στον Καναδά (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει όλα τα ρεκόρ.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ να μην σκόραρε στην πρεμιέρα του Copa America 2024, στη νίκη της Αργεντινής επί του Καναδά με 2-0, όμως κατέρριψε δύο ακόμα ρεκόρ.

Ο 36χρονος άσος της Ίντερ Μαιάμι έγινε ο πρώτος παίκτης σε συμμετοχές στη διοργάνωση φτάνοντας τις 35 και αφήνοντας πίσω του με 34 τον Σέρχιο Λίβινγκστοουν, άλλοτε τερματοφύλακα της Χιλής.

Lionel Messi has set the record for the most appearances in the history of the CONMEBOL Copa América™️, with 35 matches ⭐️ pic.twitter.com/VG5yuGTjB0

— CONMEBOL Copa América™️ ENG (@copaamerica_ENG) June 21, 2024