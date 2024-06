Ρονάλντο: «Δεν έχω πολλά χρόνια ακόμα στο ποδόσφαιρο»

Η Πορτογαλία έδειξε πανέτοιμη για την πρεμιέρα της στο Euro 2024 με την Τσεχία (18/6), στο χτεσινοβραδινό (11/6) φιλικό με την Ιρλανδία, την οποία «φιλοδώρισε» στο Αβέιρο με τρία γκολ (3-0).

Πιο έτοιμος απ’ όλους ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έδειξε πως… ζεσταίνει τις μηχανές του για το 6ο (και τελευταίο) EURO της καριέρας του, σημειώνοντας δύο γκολ (έφτασε τα 130 με την Εθνική Πορτογαλίας) και κλέβοντας για άλλη μία φορά την… παράσταση.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μίλησε για το προσεχές τουρνουά αλλά και για την ετοιμότητα της ομάδας του, μεταξύ άλλων.

«Δεν έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο… οπότε πρέπει να το απολαύσω. Είμαι ερωτευμένος με το ποδόσφαιρο. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό, φαντάσου στο Euro με την Πορτογαλία, νιώθεις περήφανος… είναι ένα όνειρο, όπως όταν ήμουν 20.

Είναι καλό να μένουμε προσγειωμένοι, αλλά με το μυαλό μας στον ουρανό, ονειρευόμαστε το EURO. Ονειρευόμαστε και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε το ταλέντο, αλλά όπως λέω συχνά, το ταλέντο πρέπει να δουλέψει, τίποτα δεν σου δίνεται. Και η ομάδα είναι έτοιμη να δουλέψει».

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I don’t have many years left in football… so, I have to enjoy it”.

“I’m in love with football. Every game is special, imagine at the Euros with Portugal, you feel proud… it’s a dream, like when I was 20”. pic.twitter.com/xPdKBp0A9q

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2024