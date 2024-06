Μάντισον: «Πίστευα πως θα υπήρχε χώρος για εμένα στην εθνική» (pic)

Λίγη ώρα αφού έμαθε πως δεν θα συμπεριληφθεί στους 26 παίκτες του Γκάρεθ Σάουγκεϊτ στο ρόστερ της εθνικής Αγγλίας για το Euro 2024, o Tζέιμς Μάντισον δήλωσε σε ανάρτησή του στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης «συντετριμμένος».

Αν και παραδέχτηκε πως δεν βρισκόταν στην ενδεδειγμένη φόρμα στο τέλος της σεζόν στην Premier League και στο συνηθισμένο υψηλό επίπεδό του, ο πλέι-μέικερ της Τότεναμ εξήγησε πως έτρεφε ελπίδες πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των «τριών λιονταριών» θα διατηρούσε την πίστη σ’ εκείνον, δεδομένου ότι ήταν βασικό μέλος της εθνικής Αγγλίας σε όλη τη διάρκεια των προκριματικών του Euro 2024.

«Το… συντετριμμένος δεν περιγράφει επαρκώς αυτό που νιώθω. Έκανα καλή προπόνηση και δούλεψα σκληρά όλη την εβδομάδα, αλλά αν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, η φόρμα μου με τους Σπερς, όταν επέστρεψα από τραυματισμό στο δεύτερο μισό της σεζόν, μάλλον δεν ήταν στα επίπεδα που είχα θέσει και που έκανα τον Γκάρεθ να λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση.

Πίστευα πάντως ότι θα υπήρχε χώρος για εμένα σε μια ομάδα 26 ποδοσφαιριστών, καθώς αισθάνομαι ότι φέρνω κάτι διαφορετικό και ήμουν βασικός σε όλη αυτή την προκριματική φάση για το Euro 2024 στη Γερμανία, αλλά ο προπονητής έχει πάρει την απόφασή του και πρέπει να τη σεβαστώ.

Θα επιστρέψω, δεν έχω καμία αμφιβολία. Εύχομαι στα παιδιά καλή τύχη στη Γερμανία. Είναι απίστευτη ομάδα και κυριολεκτικά αποκαλώ κάποιους από αυτούς τους παίκτες ως τους καλύτερους φίλους μου. Ελπίζω, ειλικρινά, το ποδόσφαιρο να επιστρέψει στο σπίτι».

Devastated doesn’t quite cut it. Trained well and worked hard all week but if I’m honest with myself, my form for Spurs when coming back from injury in the second half of the season probably wasn’t at the levels I had set which gave Gareth a decision to make. I still thought… pic.twitter.com/LwhIhCPDxS

