Music

Τζον Λένον: «Έσπασε» το ρεκόρ δημοπρασιών των Beatles η κιθάρα του από το άλμπουμ «Help!»

Οι νότες της κιθάρα ακούστηκαν στην ταινία «Help!» όταν το κορυφαίο συγκρότημα ερμήνευε το «You've Got to Hide Your Love Away».