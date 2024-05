Είκοσι επτά άνθρωποι, μεταξύ τους τέσσερα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε χθες σε λούνα παρκ στη δυτική Ινδία, σύμφωνα με τον νεώτερο απολογισμό της αστυνομίας.

«Επιβεβαιώνουμε τον θάνατο 27 ανθρώπων στην πυρκαγιά», δήλωσε στον Τύπο η αξιωματικός της αστυνομίας, Ραντίκα Μπαράι, χθες βράδυ.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 24 νεκρούς. Τα τέσσερα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν μικρότερα των 12 ετών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα πτώματα απανθρακώθηκαν σε σημείο που είναι μη αναγνωρίσιμα, κάτι που καθιστά δύσκολη την ταυτοποίησή τους» πρόσθεσε η αξιωματικός. Σε ανακοίνωσή τους οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η αστυνομία θα προχωρήσει σε συλλογή «δειγμάτων DNA από τους νεκρούς» για να τους ταυτοποιήσει.

Πάνω από 300 άνθρωποι βρίσκονταν σε μια αίθουσα σε διώροφη κατασκευή στον χώρο ψυχαγωγίας για οικογένειες TRP όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, δήλωσε στον Τύπο ο Ιλές Κερ, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην Ραζκότ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ.

«Η φωτιά ξέσπασε στη ζώνη τυχερών παιχνιδιών TRP το απόγευμα. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και η φωτιά είναι πλέον υπό έλεγχο. Εργαζόμαστε για να ανασύρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες σορούς. Θα ακολουθήσουν έρευνες», είχε δηλώσει χθες ο αστυνομικός επίτροπος, Ρατζού Μπαργκάβα

