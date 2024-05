Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε σήμερα (25/5) σε λούνα παρκ στη δυτική Ινδία.

Επιπλέον, εννέα άνθρωποι νοσηλεύονται, πρόσθεσε ο αξιωματούχος στον δήμο Ραζκότ στο κρατίδιο Γκουτζαράτ, Πραμπχάβ Τζοσί, διευκρινίζοντας ότι ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί.

Σύμφωνα με το India Today, από την καταστροφική πυρκαγιά στο πάρκο διασκέδασης TRP στο Ραζκότ, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον εννέα παιδιά.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της 25ης Μαΐου και άμεσα έσπευσαν στο σημείο πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να ελέγξουν την κόλαση και να διασώσουν τους εγκλωβισμένους.

At least 24 people, including 9 children, died after a massive fire broke out at a gaming zone in Gujarat’s Rajkot on Saturday.

Several people are feared trapped after the entire facility at the TRP Game Zone was engulfed in flames.#ITReel #gujarat #rajkotgamingzone pic.twitter.com/lILl1Jclq2

— IndiaToday (@IndiaToday) May 25, 2024