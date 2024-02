Στις φλόγες έχει παραδοθεί 14ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη Βαλένθια της Ισπανίας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Οι εικόνες που μεταδίδει η ισπανική τηλεόραση δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει εξαπλωθεί στους περισσότερους ορόφους του συγκροτήματος, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Emergency crews in Valencia, Spain, raise alert level, request military assistance in high-rise fire with people feared trapped in Campanar neighborhood https://t.co/l1lxhAwgZL

— Factal News (@factal) February 22, 2024