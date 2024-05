Το σπουδαίο επίτευγμα του Ελ Κααμπί στις διοργανώσεις της UEFA (pic+vid)

Πολλοί ήταν οι πρωταγωνιστές στην τρελή πορεία του Ολυμπιακού μέχρι την κορυφή του Conference League. Αναμφίβολα όμως το άστρο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έλαμψε περισσότερο από κάθε άλλο, με τον Μαροκινό φορ να γράφει ιστορία και να οδηγεί τους Πειραιώτες στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας τους.

Ο -σε λίγες μέρες- 31χρονος φορ ήταν ο «χρυσός» σκόρερ στον τελικό της Νέας Φιλαδέλφειας φτάνοντας τα 14 γκολ φέτος στην Ευρώπη, χωρίς να υπολογίζονται τα προκριματικά.

Είναι μακράν από τον δεύτερο ο πρώτος σκόρερ φέτος στις διοργανώσεις της UEFA, αλλά έχει πετύχει και κάτι ακόμη εξίσου τρομερό.

Στην πρώτη του μάλιστα συμμετοχή σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διοργάνωση αφού πριν έρθει στον Ολυμπιακό δεν είχε παίξει ποτέ ξανά.

Most goals scored in a single UEFA club competition knockout stage since the group stages were introduced:

◉ 11 – Ayoub El Kaabi (2024 UECL)

◎ 10 – Cristiano Ronaldo (2017 UCL)

◎ 10 – Karim Benzema (2022 UCL)

◎ 10 – Radamel Falcao (2011 UEL)

This was El Kaabi’s debut season… pic.twitter.com/nqlcEflcLQ

— Squawka (@Squawka) May 29, 2024