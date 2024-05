Μια εργασία ερωτήσεων και απαντήσεων με θέμα τον Αδόλφο Χίτλερ που δόθηκε στους μαθητές ενός ιδιωτικού σχολείου στην Ατλάντα προκάλεσε την οργή των γονέων για τον ύποπτο αντισημιτικό χαρακτήρα της.

Πιο αναλυτικά, στους μαθητές της όγδοης τάξης του Mount Vernon School στην Ατλάντα δόθηκε μια σειρά ερωτήσεων που τους ζητούσαν να αξιολογήσουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Αδόλφου Χίτλερ – του δικτάτορα της ναζιστικής Γερμανίας από το 1933 έως το 1945, η αντισημιτική ιδεολογία του οποίου τροφοδότησε το Ολοκαύτωμα – ως ηγέτη, σύμφωνα με το Fox 5 Atlanta.

Μια ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές ήταν η εξής: «Πώς θα βαθμολογούσατε τον Αδόλφο Χίτλερ ως «αναζητητή λύσεων»;».

Μια δεύτερη ερώτηση ρώτησε πώς οι μαθητές θα «βαθμολογούσαν τον Αδόλφο Χίτλερ ως ηθικό παράγοντα λήψης αποφάσεων».

EXCLUSIVE: An Adolf Hitler themed school assignment is causing controversy at the Mount Vernon School. 8th graders were asked to rate Hitler as a “Solution Seeker” & as an “Ethical Decision maker.” At 5&6pm on @FOX5Atlanta: students & the school respond. pic.twitter.com/sxEJq11mLy

— Brittany Edney (@BrittanyEdney) May 14, 2024