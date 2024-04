Έπασχε ο Χίτλερ από Πάρκινσον; – Ιστορικό βίντεο που «κρύβει» το χέρι του

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ασταθή συμπεριφορά του Χίτλερ προκλήθηκε από τη νόσο του Πάρκισον. Διάφορες επιστημονικές μελέτες κατά διαστήματα επικεντρώθηκαν στις νευρολογικές ασθένειες για να «δικαιολογήσουν» την βίαιη και απερίσκεπτη συμπεριφορά του.

Τα αποδεικτικά στοιχεία από τα έγγραφα και τις μαρτυρίες ανθρώπων της εποχής έδειξαν ότι ο Χίτλερ είχε αναπτύξει ένα τρέμουλο στα χέρια του (ειδικά στο αριστερό) και πολλοί πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στο Πάρκινσον, το οποίο πιθανώς να «εξηγεί» και τις (τουλάχιστον) αμφιλεγόμενες απαφάσεις του προς το τέλος της ζωής του.

Ένα ιστορικό βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές πως ο Αδόλφος Χίτλερ έπασχε από Πάρκινσον.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσίευσε και το κανάλι του ερευνητικού κέντρου του ιδρύματος Smithsonian, εμφανίζεται να χαιρετά αξιωματούχο του ναζιστικού στρατού, ενώ έχει βάλει το άλλο χέρι του, που τρέμει, πίσω από την πλάτη για να μη γίνει αντιληπτό το πρόβλημά του.

Ο Χίτλερ φέρεται να υπέφερε από τη νόσο του Πάρκινσον με τον προσωπικό του γιατρό, Τέοντορ Μορέλ, να αποδίδει αρχικά το πρόβλημα, το 1941, στο άγχος. Τον Απρίλιο του 1945, ο Μορέλ αναγνώρισε πως ο ηγέτης των ναζί υπέφερε από «τρεμώδη παράλυση», η οποία αργότερα αναγνωρίστηκε ως νόσος του Πάρκινσον.

Footage of Adolf Hitler where he is visibly shaking. It is believed that Hitler suffered from Parkinson’s disease throughout his life.

Hitler’s personal physician, Theodor Morell, initially attributed the Führer’s trembling in 1941 to stress.

However, it wasn’t until April… pic.twitter.com/l8IxJWpMAT

