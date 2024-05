Ποια είναι η «Λευκή χήρα» που η ζωή της γυρίζεται ταινία – Γιατί καταζητείται από την Ίντερπολ

Στο προσκήνιο επιστρέφει ξανά η Σαμάνθα Λιουθγουέιτ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία καταζητείται από το 2013 από την Ίντερπολ, όταν οι αρχές τη συνέδεσαν με πολύνεκρη επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Κένυα.

Η επονομαζόμενη «Λευκή χήρα» είναι η υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενη γυναίκα παγκοσμίως, εξαιτίας της εμπλοκής της με εξτρεμιστικές ομάδες και την σφαγή εκατοντάδων ανθρώπων μέσω επιθέσεων αυτοκτονίας.

Στη χώρα μας είχε γίνει γνωστή όταν το καλοκαίρι του 2018 βρετανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ετοίμαζε νέα τρομοκρατικά χτυπήματα και ανάμεσα στις χώρες περιλαμβάνονταν η Ελλάδα και η Κύπρος.

Η ζωή της γυρίζεται σε ταινία

Και ενώ η Σαμάνθα Λιουθγουέιτ είναι μία από τις πιο καταζητούμενες τρομοκράτισσες στον κόσμο – μια ταινία θα αμφισβητήσει το κατά πόσο η «Λευκή Χήρα» ευθύνεται για αμέτρητες αιματηρές δολοφονίες, σύμφωνα με πληροφορίες από την Daily Mail.

Η πρωταγωνίστρια του The Last of Us, Bella Ramsey, θα υποδυθεί την μητέρα τεσσάρων παιδιών που ασπάστηκε το Ισλάμ σε ηλικία 17 ετών σε μια ταινία με τίτλο «Girl Next Door» (το κορίτσι της διπλανής πόρτας).

Είναι βέβαιο ότι θα είναι ένας αμφιλεγόμενος ρόλος, καθώς ο σκηνοθέτης της ταινίας Bruce Goodison περιγράφει τη Lewthwaite ως «μια νεαρή ιδεαλίστρια που επιβεβαιώνει τη ζωή με ραγισμένη καρδιά».

Η Λιουθγουέιτ , η οποία γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία και μεγάλωσε στο Aylesbury, Bucks, ήταν παντρεμένη με τον βομβιστή αυτοκτονίας Germaine Lindsay, ο οποία δολοφόνησε 25 ανθρώπους στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου 2005.

Η νεαρή σύζυγος τότε καταδίκασε «απερίφραστα» τις επιθέσεις, δήλωσε «σοκαρισμένη από το μακελειό» και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως ο Τζαμάλ «είχε εμπλακεί σε τέτοιες απεχθείς δραστηριότητες».

Εδώ και καιρό υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το πόσα γνώριζε για το σχέδιο η σύζυγος της Λίντσεϊ, η οποία ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί της την ώρα της φρικαλεότητας.

Αναφορές ότι στρατολογούσε γυναίκες

Η Σαμάνθα και τα δυο παιδιά της αναγκάστηκαν να εξαφανιστούν από προσώπου γης μετά τις βομβιστικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου. Η ίδια έκοψε κάθε δεσμούς με την οικογένεια της και ορισμένοι πιστεύουν ότι μετακόμισε σε άλλη πόλη, όπου ξαναπαντρεύτηκε έναν Μουσουλμάνο, μαροκινής καταγωγής.

Το 2009 επέστρεψε στο Άιλσμπουρι για να γεννήσει το τρίτο της παιδί, αλλά δεν επικοινώνησε με την οικογένεια της. Έκτοτε εξαφανίστηκε με τα τρία παιδιά της και το όνομα της ακούστηκε πάλι το 2011 όταν ταξίδεψε στην Κένυα με πλαστό διαβατήριο.

Οι αρχές της Κένυας εντόπισαν τότε ένα εργοστάσιο κατασκευής βομβών σε μια βίλα στην παραθαλάσσια πόλη Μομπάσα, ένα AK-47, καθώς και μια φωτογραφία της Lewthwaite και το φορητό της υπολογιστή.

Στον υπολογιστή της είχε γράψει ένα ποίημα που εξυμνούσε τον εγκέφαλο της τρομοκρατίας της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 Οσάμα Μπιν Λάντεν, λέγοντας: «Ω Σεΐχη Οσάμα, πατέρα μου, αδελφέ μου, η αγάπη μου για σένα δεν μοιάζει με καμία άλλη».

Τα δακτυλικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στο ακίνητο φέρονται επίσης να είναι δικά της και ο ιδιοκτήτης την αναγνώρισε ότι έμενε εκεί.

Λέγεται ότι ήταν μαζί με τον Λονδρέζο Habib Ghani, ο οποίος περιγράφεται ως «πολύ επικίνδυνος».

Οι πιο πρόσφατες ανεπιβεβαίωτες εμφανίσεις την τοποθετούν στην εμπόλεμη Υεμένη, όπου δραστηριοποιείται το τρομοκρατικό δίκτυο al-Shabaab με το οποίο φέρεται να συνδέεται.

Υπήρχαν αναφορές ότι στρατολογούσε γυναίκες βομβιστές αυτοκτονίας.