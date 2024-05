Σοκαριστική επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε μέρα μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης το Σάββατο, με θύμα μία δασκάλα η οποία κυκλοφορούσε αμέριμνη με την κόρη της και κάποιες από τις μαθήτριές της.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή της επίθεσης, ένας άντρας κάθεται έξω από ένα μαγαζί, ώσπου διακρίνουμε την 36χρονη Amber Lohr να πλησιάζει μαζί με τα ανήλικα κορίτσια όταν ο 61χρονος Cyril Destin σηκώνεται και την μαχαιρώνει χαμηλά στο στήθος.

Σύμφωνα με την New York Post , o Destin έχει στο ενεργητικό του 14 συλλήψεις τα τελευταία 20 χρόνια.

Ένας τύπος με βαρύ ποινικό μητρώο εμφανίστηκε από το πουθενά και επιτέθηκε στη γυναίκα μου μαχαιρώνοντας την στο στήθος και παραλίγο θα την σκότωνε» δήλωσε ο σύζυγος της Lohr.

Η 36χρονη παρά τον σοβαρό τραυματισμό της και ενώ το αίμα είχε αρχίσει να ποτίζει το πουλόβερ της, κράτησε την ψυχραιμία της και φρόντισε πρώτα να ελέγξει εάν τα παιδιά είναι καλά με τον σύζυγό της να την αποκαλεί «ηρωίδα».

Σημειώνεται ότι βρίσκονταν στην πόλη στα πλαίσια σχολικής εκδρομής.

Μόνο όταν βεβαιώθηκε ότι η κόρη και οι μαθήτριές της είναι καλά ζήτησε βοήθεια από έναν περαστικό.

«Όποιος κι αν ήταν τον «ευχαριστώ»», είπε ο σύζυγος της Lohr, προσθέτοντας ότι ήθελε να ευχαριστήσει επίσης τα «δυνατά και ατρόμητα» κορίτσια που συνόδευαν τη γυναίκα του και κατάφεραν να μείνουν ψύχραιμες και να την βοηθήσουν παρά τον τεράστιο τρόμο που μόλις είχαν βιώσει.

Το βίντεο της επίθεσης:

Times Square tourist mom, 36, stabbed by maniac was leading school trip to NYC: ‘Don’t feel safe there’

The tourist mom stabbed in the chest by a knife wielding maniac in Times Square in broad daylight on Saturday was chaperoning a group of school girls on a class trip when she… pic.twitter.com/1iFESXDJ0d

— AɯƙɯαɾԃMαɱα™® (@Aspiemama_107) May 14, 2024