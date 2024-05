Η Μις Ισραήλ Noa Cochva συμμετείχε σε ένα κοινωνικό πείραμα στη μέση μιας κατάμεστης πλατείας στη Νέα Υόρκη, όπου αποφάσισε μαζί με τους συνεργάτες της να κρεμάσει ένα πλακάτ από τον λαιμό της στο οποίο αναγραφόταν: «είμαι στρατιώτης των IDF, ρωτήστε με ό,τι θέλετε».

Όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσε την αντίδραση και την οργή ορισμένων, με μία κοπέλα να την πλησιάζει και να την απειλεί με μαχαίρι, ενώ άλλοι την αποκαλούσαν «μικρή σιωνίστρια».

«Τράβηξε ένα μαχαίρι εναντίον μας και φοβηθήκαμε τόσο πολύ που τρέξαμε μακριά», δήλωσε η Cochva στη New York Post.

«Αυτή η γυναίκα, φαινόταν ότι είχε πραγματικά στόχο να μας κάνει κακό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το μίσος στα μάτια της», τόνισε.

Miss Israel Noa Cochva walked around New York City Monday with a sign that read “𝐈’𝐦 𝐚𝐧 𝐈𝐃𝐅 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐫. 𝐀𝐬𝐤 𝐦𝐞 𝐀𝐧𝐲𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠.” and was threatened with a knife and labeled a “𝐰𝐚𝐫 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥” and “𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐙𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭.”

A woman labeled Miss… pic.twitter.com/IpVOu4zAhq

— RedWave Press (@RedWave_Press) May 8, 2024