Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ξεκαθαρίζοντας την κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Όπως αναφέρεται η έγκριση των συμμετοχών γίνεται αποκλειστικά από τους ιθύνοντες της Ένωσης και όχι από τους εκάστοτε καλλιτέχνες.

Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσαν οι αλλεπάλληλες επιθέσεις που δέχεται η φετινή εκπρόσωπος του Ισραήλ, Eden Golan, στα social media με ακραία μηνύματα μίσους, ακόμα και απειλές για τη σωματική της ακεραιότητα, για την παρουσία της στο Μάλμε της Σουηδίας τον ερχόμενο Μάιο.

Η απόφαση της EBU να εγκρίνει τη φετινή συμμετοχή του Ισραήλ παρά την εμπόλεμη κατάσταση στη Γάζα είχε ως αποτέλεσμα καταιγισμό αρνητικών σχολίων και εκκλήσεων από τους Eurofans, οι οποίοι ζητούν επίμονα την απόσυρση της ισραηλινής συμμετοχής, κατηγορώντας την EBU για μεροληπτική στάση υπέρ του κράτους του Νετανιάχου.

Από την πλευρά της, η EBU με την ανακοίνωσή της, το απόγευμα της Τρίτης (9/4), θέλησε να κάνει σαφές ότι η Eurovision αποτελεί μία διοργάνωση που αποδοκιμάζει κάθε είδους κακοποίηση και βία.

«Η EBU αναγνωρίζει τα έντονα συναισθήματα που προκαλούνται στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και την ισχυρή αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η συμμετοχή του Ισραήλ. Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται για τη συμμετοχή των χωρών στη διοργάνωση αφορά τους ιθύνοντες της EBU και όχι τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Είμαστε σταθερά αντίθετοι σε κάθε είδους κακοδιαχείριση ή κακοποίηση έχει ως στόχο τους διαγωνιζόμενους καλλιτέχνες εντός ή εκτός διαδικτύου και δεσμευόμαστε να τους εγγυηθούμε ένα ασφαλές, συμπεριληπτικό και γεμάτο σεβασμό περιβάλλον» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επίσημη ανακοίνωση.

