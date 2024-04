Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας και ως μεγάλο φαβορί διαφαίνεται στα στοιχήματα ο non-binary καλλιτέχνης Nemo από την Ελβετία.

Η Ελβετία με το Nemo φαίνεται να βάζει πλώρη για την πρωτιά, καθώς το τραγούδι χαρακτηρίζεται από τους φαν ως «εθιστικό». Το The Code είναι ένας συνδυασμός όπερας και ραπ και αποκαλύπτει το ταξίδι του Nemo προς την εύρεση της ατομικότητάς του.

Το τραγούδι The Code που θα εκπροσωπήσει την Ελβετία στην Eurovision 2024

Πώς ένα τραγούδι θα γίνει η «φωνή» της LGBTQI+ κοινότητας

«Το The Code αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά δεν αισθάνομαι τίποτα καλύτερα από την ελευθερία που κέρδισα συνειδητοποιώντας ότι είμαι non-binary», δήλωσε πρόσφατα ο 24χρονος καλλιτέχνης, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Nemo Mettler.

«Το The Code δεν χαρακτηρίζεται απλώς ως ένα τραγούδι, αλλά ως ένας ασφαλής χώρος μέσα από τον οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει την αλήθεια του. Η αλήθεια του Nemo βρίσκεται ανάμεσα στα 0 και 1 του δυαδικού συστήματος: «Κάπου ανάμεσα στο 0 και 1, εκεί βρήκα το βασίλειό μου».

«Είναι απίστευτη τιμή να εκπροσωπώ την Ελβετία στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Αυτή η σκηνή προσφέρει μια τεράστια ευκαιρία να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και γενεών. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα ως gender-queer άτομο να υπερασπιστώ ολόκληρη την LGBTQIA+ κοινότητα», λέει δηλώνοντας ενθουσιασμό για τη συμμετοχή του στην Eurovision.

Αν κερδίσει, θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Eurovision που non-binary καλλιτέχνης θα βγει νικητής – Ποιες χώρες συμπληρώνουν την πρώτη 5άδα σύμφωνα με τα στοιχήματα

Σε περίπτωση που το τραγούδι του 24χρονου Nemo αγαπηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα από το κοινό και την κριτική επιτροπή, θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Eurovision που non-binary καλλιτέχνης θα βγει νικητής.

Η Κροατία, η Ουκρανία, η Ιταλία, και η Ολλανδία -πέραν της Ελβετίας- είναι οι χώρες που συμπληρώνουν την πρώτη 5άδα σύμφωνα με τα στοιχήματα.

Οι προβλέψεις ειδικού αναλυτή της Eurovision

Σύμφωνα με τη Mirror, ένας ειδικός σε θέματα που αφορούν στη Eurovision είπε: «Το σκεπτικό είναι ότι αν ο Nemo κάνει όλες αυτές τις ψηλές νότες και επιδεικνύει όλα αυτά τα διαφορετικά στυλ, θα «σκοράρει» πολύ καλά με την κριτική επιτροπή. Αλλά είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι στο σπίτι, καθώς δεν έχει υπάρξει ξανά αντίστοιχη περίπτωση. Είναι ένα πολύ μοναδικό τραγούδι που βρίσκεται out of the box».

Ο καλλιτέχνης Nemo Mettler γεννήθηκε το 1999 και έδειξε από νωρίς ταλέντο στη μουσική παίζοντας βιολί, πιάνο και ντραμς. Το 2017, το σινγκλ του Nemo «Du» έγινε πλατινένιο.