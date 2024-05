Η LAMDA Development συμμετέχει στο Piano City Athens

Το The Ellinikon Experience Park και το Golden Hall του ομίλου Lamda Development, φιλοξενούν εντυπωσιακά μουσικά κονσέρτα με πιάνο στο πλαίσιο του Piano City Athens 2024. Το αγαπημένο μουσικό street festival για μικρούς και μεγάλους, πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του This Is Athens City Festival.

«COSMOS Laser Show & Piano» στο The Ellinikon Experience Centre

Ένα πρωτότυπο θέαμα που συνδυάζει μελωδίες πιάνου και στοιχεία φωτός, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες του The Ellinikon Experience Park. Το φαντασμαγορικό show με laser θα ντύσει με φως τις μοναδικές μελωδίες του καταξιωμένου καλλιτέχνη Victor, συνθέτοντας ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα ορατό από πολλά σημεία της πόλης.

To συναρπαστικό «COSMOS Laser Show & Piano» θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 17 Μαΐου, στις 21.00.

«Piano & Hip Hop Show» στο The Ellinikon Experience Park

Αγαπημένες μελωδίες πιάνου συναντούν το street dance στο The Ellinikon Experience Park. Το ανατρεπτικό μουσικοχορευτικό show θα παρουσιάσει σολιστικούς αυτοσχεδιασμούς μοντέρνων κομματιών στο πιάνο, από τον ταλαντούχο πιανίστα Ηλία Καλούδη, με τη συνοδεία θεαματικών hip-hop χορογραφιών, από τη βραβευμένη εφηβική ομάδα χορού #DOSrs. Τις χορογραφίες υπογράφουν η γνωστή χορογράφος Άννα Αθανασιάδη και η χορεύτρια και δασκάλα χορού Ελένη Κυριακίδη.

To «Piano & HIP HOP Show» θα διεξαχθεί το Σάββατο 18/05 & Κυριακή 19/05 στις 17.45, 18.45 και 19.45.

«The Magic of Musicals» στο Golden Hall

Δύο καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί, η σοπράνο Ντένια Λεβέντη και ο πιανίστας Φώτης Ματζαρίδης, θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες του Golden Hall με μελωδίες από το μουσικό θέατρο, ξεκινώντας από το Broadway, με στάσεις στο West End και το Hollywood.

Έξι διαδοχικές παραστάσεις 30 λεπτών, στις 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 και 19.00, θα φιλοξενηθούν στο προαύλιο του Golden Hall, το Σάββατο 18 Μαΐου.

Όλα τα μουσικά κονσέρτα που θα φιλοξενηθούν στo The Ellinikon Experience Park και το Golden Hall, στο πλαίσιο του Piano City Athens, έχουν δωρεάν είσοδο για το κοινό και δεν απαιτείται η προκράτηση θέσης.

