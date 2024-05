H ανάρτηση της UEFA για τον «καυτό» Αγιούμπ Ελ Κααμπί (pic)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να γράφει ιστορία στα κύπελλα της Ευρώπης, καθώς έχει προκριθεί στον τελικό του Europa Conference League, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να παίρνει τους ερυθρόλευκους από το χέρι και να τους οδηγεί μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Ο Μαροκινός επιθετικός έχει σπάσει όλα τα κοντέρ, αφού μόλις σε 8 συμμετοχές στο τουρνουά (όλες για τα νοκ-άουτ) έχει γίνει ό πρώτος σκόρερ με 10 γκολ, ξεπερνώντας τον επιθετικός της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Έραν Ζάχαβι που έχει 8.

Η UEFA με μία ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της, θέλησε να αποθεώσει τον 30χρονο killer των ερυθρόλευκων, αφού με ένα ωραίο εικαστικό δείχνει την συνεισφορά του στην φετινή πορεία του Ολυμπιακού.

👏 El Kaabi in the #UECL this campaign 🥵 pic.twitter.com/lGlxDwU2KZ

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) May 13, 2024