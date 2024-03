Η 11αδα της Μακάμπι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σε λίγη ώρα (19:45) στο «Γ.Καραϊσκάκης» την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa Conference League.

Η ενδεκάδα: Μισπάτι, Ρεβίβο, Σαχάρ, Σαμπορίτ, Ναχμιάς, Φαν Όφερεϊμ, Πέρετζ, Κανισόφσκι, Μίλσον, Νταβίντα, Ζαχάβι

Στον πάγκο: Μοσκέρα, Τένενμπαουμ, Α. Κοέν, Μπίτον, Γ. Κοέν, Γκολάσα, Νταβιντζάντα, Μπαλτάτσα, Κόρντομπα, Κάρζεφ, Κίκο, Τούργκεμαν

Υπενθυμίζουμε την 11άδα του Ολυμπιακού: Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει τους Ερυθρόλευκους με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Όρτα και Τσικίνιο θα είναι στα χαφ, με τους Φορτούνη, Ποντένσε και Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Συνοπτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Ορτα, Φορτούνης, Ποντένσε και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο οι: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς και Ντόι.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ! / Our line-up for today’s match against Maccabi Tel Aviv! #Olympiacos #OLYMTA #UECL pic.twitter.com/M0h9YNwlpe

