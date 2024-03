Ολυμπιακός: Οι 11 του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (pic)

Χωρίς εκπλήξεις παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο αποψινό εντός έδρας ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (19:45) για τους «16» του Europa Conference League.

Ο έμπειρος τεχνικός ξεκινάει τους Ερυθρόλευκους με τον Πασχαλάκη μπροστά από την εστία και τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Όρτα και Τσικίνιο θα είναι στα χαφ, με τους Φορτούνη, Ποντένσε και Ελ Κααμπί στην επίθεση.

Ο αρχηγός των Πειραιωτών είχε χάσει τα τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμού, αλλά πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του μεγάλου λιμανιού.

Στον πάγκο οι: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Κίνι, Μασούρας, Καρβάλιο, Γιόβετιτς, Ρίτσαρντς και Ντόι.

Οι Ερυθρόλευκοι, έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους, θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη και να κάνουν σημαντικό βήμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού, που θα γίνει σε μια εβδομάδα (14/3) στην έδρα της Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το αποψινό παιχνίδι είναι sold out, όπως έχει ανακοινώσει χαρακτηριστικά η πειραϊκή ΠΑΕ.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ! / Our line-up for today’s match against Maccabi Tel Aviv! #Olympiacos #OLYMTA #UECL pic.twitter.com/M0h9YNwlpe

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 7, 2024