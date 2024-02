Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός από ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο – Σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν το βράδυ χθες Παρασκευή το Χάρκοβο της Ουκρανίας, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εισαγγελία της ουκρανικής περιφέρειας (στη φωτογραφία από Suspilne Kharkiv/Telegram, επάνω, σπίτι έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την επίθεση).

Χτυπήθηκε πρατήριο καυσίμων και 14 σπίτια τυλίχτηκαν στις φλόγες

Kharkiv has just been subjected to a massive Russian attack by the Shaheds. Many residential buildings have been bombed. At least 30 houses are on fire. pic.twitter.com/sFSPkgjm91 — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) February 9, 2024

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τη συνοικία Νεμισλιάνσκι. Μεταξύ άλλων χτυπήθηκε πρατήριο καυσίμων και ακολούθησαν αλυσιδωτές εκρήξεις και 14 σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες, είπε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ, συμπληρώνοντας πως περίπου 50 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

In the background, children who lost their homes are crying How can a normal, mentally healthy person be happy about this?#Kharkiv pic.twitter.com/KY6a9Qg3bG — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) February 10, 2024

Μερικά χιλιόμετρα ανατολικότερα, ρωσικά UAV έπληξαν ένα νοσοκομείο και ένα εστιατόριο στη Βέλικι Μπερλούκ, ανέφερε στην ουκρανική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Βίκτορ Τερεστσένκο.

❗️14 residential buildings are on fire in Kharkiv, 50 residents have been evacuated, the mayor said. 🙏 Shahed hit the gas station. The area of ​​the fire is 3,700 square meters… pic.twitter.com/WX1JX1gTVO — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) February 9, 2024

Επανειλημμένες επιθέσεις

Το Χάρκοβο έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ρωσικών δυνάμεων από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και οι εισβολείς έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

The beautiful city of Kharkiv is being totally destroyed by Russian missiles and drones tonight. Formerly a city of 2,000,000 being reduced to cinders.

https://t.co/KBKJNnhg1S — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 9, 2024

K H A R K I V 🇺🇦 A rescue operation is underway in Kharkiv. Residents of destroyed buildings collect surviving things and try to move to places for temporary stay. pic.twitter.com/4nHDy8ebu0 — Iris Schneider (@IrisEllen0355) February 10, 2024

Πηγή: ΑΠΕ