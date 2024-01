Συνετρίβη ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό στο Μπέλγκοροντ – Βίντεο με τη στιγμή της πτώσης

Στην περιοχή Μπέλγκοροντ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, συνετρίβη την Τετάρτη, ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Ilyushin Il-76. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος μετέφερε Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που θα ανταλλάσσονταν στο πλαίσιο ανταλλαγής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το αεροπλάνο μετέφερε 65 Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου, μαζί με έξι μέλη του πληρώματος και τρία άλλα άτομα, όταν συνετρίβη.

Βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή αγγελιοφόρου Telegram από το Baza, ένα κανάλι που συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, έδειχνε ένα μεγάλο αεροσκάφος να πέφτει προς το έδαφος και να εκρήγνυται σε μια τεράστια πύρινη σφαίρα.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους σκορπίστηκαν πέντε χιλιόμετρα μακριά από την περιοχή της συντριβής. Τα παράθυρα έσπασαν κοντά στα σπίτια που ήταν πιο κοντά στο σημείο της συντριβής και αρκετοί κάτοικοι ανέφεραν ότι κομμάτια του Il- 76 βρίσκονται στις αυλές τους.

Ο τοπικός κυβερνήτης Vyacheslav Gladkov δήλωσε ότι ένα απροσδιόριστο «περιστατικό» συνέβη στην περιοχή Korochansky της περιοχής, βορειοανατολικά της πόλης Belgorod, και ότι πρόκειται να επιθεωρήσει την περιοχή.

Ακόμη, ο ίδιος ανέφερε ότι ερευνητές και εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στο σημείο. Το Κρεμλίνο δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ότι εξετάζει την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι η περιοχή του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, έχει δεχτεί συχνές επιθέσεις από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας πυραυλικής επίθεσης τον Δεκέμβριο από την οποία σκοτώθηκαν 25 άνθρωποι.

🚨Russian Il-76 heavy transport aircraft has CRASHED near Belgorod 40 kilometres north of Ukraine border.#Airdrop #OperationGoldsmith pic.twitter.com/NmsTfSWUfk

— UltimateMaster (@ultimateemaster) January 24, 2024